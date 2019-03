von SK

Aufgrund einer vorausgegangenen, vermeintlichen Sachbeschädigung kam es am Sonntag gegen 17.45 Uhr in der Straße am Olgaberg zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen und Heranwachsenden. Beim Eintreffen der verständigten Polizei flüchteten mehrere Jugendliche. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war es zunächst zu einem verbalen Streit gekommen, in dessen Verlauf ein 16-Jähriger nach dem Faustschlag eines 21-Jährigen auf den Boden fiel und dort gegen den Kopf getreten wurde. Ein hinzueilender Familienangehöriger des Geschädigten wollte schlichtend eingreifen, wurde jedoch ebenfalls von dem 21-Jährigen zu Boden geworfen und hierbei verletzt. Daraufhin nahm der 16-Jährige ein abgebrochenes Stuhlbein und schlug dieses gegen den Unterarm des 21-Jährigen. In der Folge sollen alle Beteiligten aufeinander eingeschlagen haben, wobei mehrere Personen Blessuren erlitten. Die Ermittlungen bezüglich des genauen Tatablaufs dauern an.