Singen Sträflinge des Singener Gefängnisses machen Theater

Die Theaterpädagogen Denis Ponomarenko und Sylvia Seminara inszenierten mit einer Gruppe von Häftlingen eine Eigenproduktion in Anlehnung an das Stück "Ein seltsames Paar" von Neil Simon. Im Gespräch mit dem SÜDKURIER gehen sie auf die Besonderheiten des Projekts ein.

Herr Ponomarenko und Frau Seminara, Sie haben sich einen ungewöhnlichen Ort für eine Theaterproduktion ausgesucht. Wie kam es dazu?

Denis Ponomarenko: Das Projekt wird komplett vom Theater Konstanz getragen. Es ist inzwischen das vierte Stück in der Reihe „Theater hinter Gittern“. Die ersten drei Teile fanden in den JVAs Konstanz und Ravensburg statt. Nachdem unsere Arbeit in Gefängnissen sehr positiv verlaufen ist, hat Christoph Nix, der Intendant des Konstanzer Theaters, sich für ein weiteres Projekt engagiert.

Sylvia Seminara: Ich verfolge seit Jahren mit großem Interesse die Arbeit des Stadttheaters im Strafvollzug. Als Denis mich gefragt, ob ich mitmache, war ich sofort begeistert.

Warum gerade in Singen?

Sylvia Seminara: Singen ist eine Außenstelle der JVA Konstanz. Und für uns als Theaterpädagogen brachte die Arbeit in Singen interessante Herausforderungen mit sich: Alle Häftlinge sind Senioren über 62 Jahre alt.

Ein Unterschied zu Ravensburg mit relativ jungen Inhaftierten. Wie unterscheidet sich die Arbeit?

Denis Ponomarenko: Junge Leute spielen mit einer anderen Energie. Dafür haben die älteren mehr Lebenserfahrung. Wir haben eigene Erlebnisse der Schauspieler ins Stück eingebracht. Dadurch haben sie sich noch einmal mehr mit ihrer Vergangenheit auseinandergesetzt.

Sylvia Seminara: Wir glauben, dass es den Häftlingen bei der Resozialisierung hilft. Die Aufführung ist nicht das Wichtigste, sondern der Weg dorthin. Es war schön zu sehen, wie sich die Männer mit der Zeit geöffnet haben.

Denis Ponomarenko: Obwohl die Aufführung auch wichtig ist. Sie gibt der Arbeit mehr Intensität. In der letzten Woche haben wir jeden Tag stundenlang geprobt.

Sylvia Seminara: Und ihr glückliches und dankbares Lächeln nach dem Aufführungserfolg werde ich in Erinnerung behalten. Das ging mir sehr nahe.

Wie passt ein so zeitintensives Projekt in den Alltag der Insassen?

Denis Ponomarenko: Es gibt feste Zeitpläne, für die verhältnismäßig jüngeren Männer auch Arbeit. Außerdem gibt es Freizeitbeschäftigungen wie Sport oder Basteln. Woran es dennoch zu fehlen scheint, ist etwas, das sie wirklich auf allen Ebenen fordert.

Demnach wurde das Theaterprojekt gut angenommen?

Sylvia Seminara: Wir haben im Januar angefangen. Zur Infoveranstaltung sind acht Häftlinge gekommen, übrig blieben am Ende aber nur zwei. Einer von ihnen war blind, was bei der Aufführung aber niemand gemerkt hat. In seiner Rolle spielte er einen Nicht-Blinden. Das ist es eben, was Theater macht. Es entführt eine Zeitlang in andere Welten, wir können jemand anderer sein als im wirklichen Leben. Für ihn war das wunderbar. Wir haben ihm die Texte vorgelesen und als Hörspiel präpariert. Es brauchte einiges an Maßarbeit, wir haben die Szenenabläufe so angepasst, dass es funktionierte. Ein wenig später sind noch zwei Gitarristen zur Gruppe gestoßen. Alle vier waren sehr engagiert. Eigentlich wollten wir ein Shakespeare-Stück spielen. Letztlich haben wir dann aber eines kreiert, das besser zu den Spielern gepasst hat. Wir haben viele Improvisations-Übungen gemacht. Daraus sind sehr berührende Szenen entstanden.

Und wie hat das Stück am Ende ausgesehen?

Sylvia Seminara: In unserem Stück geht es um zwei Männer, die alleine leben. Der eine wird von seiner Frau verlassen, weil er so anstrengend ist, sehr penibel und übergenau. Der andere ist das Gegenteil. Dann zieht der Überordentliche beim Chaoten ein. Es ist klar, dass das nicht lange gutgehen kann.

Wie ist die Vorstellung gelaufen?

Denis Ponomarenko: Gut. Sie war am Freitag, dem 25. Mai. Die Gäste waren ausschließlich Insassen, Leute vom Theater und vom Gefängnis. Wir haben in einem Freizeitraum gespielt, den wir zum Bühnenraum umgestaltet haben. Die Requisiten haben wir selber mitgebracht. Besonders dankbar sind wir für die sehr guten Rahmenbedingungen, die wir in Singen angetroffen haben.

Sylvia Seminara: Die JVA-Mitarbeiter hatten stets ein offenes Ohr, waren unglaublich hilfsbereit und haben uns in großem Maße unterstützt.

Was nehmen Sie aus der Probenzeit mit?

Denis Ponomarenko: Wir haben einmal mehr gemerkt, dass Schauspieler, vor allem Laien, individuell sind und dass man nicht vergessen darf, dass jeder seine Stärken und Schwächen hat. Man muss sich auf die Menschen einlassen.

Sylvia Seminara: Und das ist es, was die Häftlinge sicherlich aus der Zeit mitgenommen haben: Wir kommen aus einer anderen Institution und begegnen ihnen auf unsere Weise. Sie spüren, dass sie als Menschen mit einer komplexen Vergangenheit wahrgenommen werden, nicht als Straftäter. Theater kann eine Art Brücke sein. Es geht nicht darum, das, was sie getan haben, zu verharmlosen, sondern sie von einer anderen Perspektive aus wahrzunehmen.

Denis Ponomarkenko: Theater ist ein Instrument. Unser Ziel war nicht, einen lustigen Zeitvertreib zu schaffen. Theater heißt lernen auf verschiedenen Ebenen. Es bedeutet Teamarbeit, Konzentration, Gedächtnisarbeit, Auseinandersetzung mit verschiedenen Themen, harte Arbeit und Erfolg – und das alles mit der gewissen Leichtigkeit, die das Spielen mit sich bringt.

Fragen: Katja Fuchs