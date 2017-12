Hilzingen Stimmungsvolles Adventskonzert in Weiterdingen

Die Chorgemeinschaft Duchtlingen-Weiterdingen gastierte in der St. Mauritius-Kirche. Auch der Musikverein Weiterdingen war mit von der Partie.

Inzwischen ist es zum Brauch geworden, dass die Chorgemeinschaft Duchtlingen-Weiterdingen ihr Adventskonzert im einen Jahr in der schmucken, kleinen Barockkirche St. Gallus in Duchtlingen veranstaltet und im Jahr darauf in der Pfarrkirche St. Mauritius, die erhaben auf dem Kirchberg über den kleinen Ort am Fuße des Hohenstoffeln thront. In diesem Jahr war wieder Weiterdingen an der Reihe, wobei sich die zahlreichen Besucher des Konzerts neben dem Chorgesang auch auf den Orchesterklang des Musikvereins Weiterdingen unter der Leitung von Andreas Jeck freuen durften.

Höhepunkte aus gesanglicher Sicht waren das "Kyrie" und das "Amen" aus dem Ikonen-Triptychon von Gerhard Rabe, das Chorleiter Guido Oelke mit seinen Sängern akribisch geprobt hatte. Die Komposition lebt von der Dramatik, denn auf das sehnliche Bitten aus der Errettung von Not und Pein folgt die Erlösung und der Dank an Gott. Der Musikverein Weiterdingen brachte moderne Lieder zu Gehör, wie etwa das getragene und sehr stimmungsvolle "The Prayer" von David Forster und das sentimentale, sehr zu Herzen gehende Stück "The Rose" von Amanda McBroom. Guido Oelke ließ auch die Orgel erklingen und entführte die Zuhörer musikalisch mit der "Sonata" von Giovanni Pergolesi ins 18. Jahrhundert.

Organisator und Koordinator des stimmungsvollen Adventskonzerts war Rainer Worbs, der Vorsitzende des MGV Weiterdingen, der nicht nur im Zweiten Bass des Chores seine kräftige, sonore Stimme erschallen ließ, sondern diese auch sehr effektvoll zum Vortrag meditativer Texte einsetzte, die er in den musikalischen Pausen rezitierte. Eine dieser Meditationen setzt sich mit dem Alltag in der Familie auseinander, wo keine Zeit und keine Energie mehr bleibt, sich nach Feierabend um die Sorgen der anderen Familienmitglieder zu kümmern. Jeder wolle nur seine Ruhe haben und erwarte, wie Rainer Worbs zitierte, dass der Tag schließlich vor dem Fernsehgerät sein ewig gleiches Ende nehme. "Wer für seine Nächsten keine Zeit erübrigen kann, kann dies auch nicht für Gott. Deshalb halte ein und besinne dich auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben!", lautete die eindringliche Mahnung. Nach dem gemeinsamen Nachtgebet und dem Segen von Pfarrer Thorsten Gompper ergriff Ortsvorsteher Egon Schmieder, gleichzeitig auch Vorsitzender des Kirchenbaufördervereins, das Wort und bat um Spenden zur Renovierung der Kirchenpforte, die einen neuen Anstrich braucht. Zum Abschluss wärmten sich die Besucher vor der Kirche am Feuer und genossen dampfenden Glühwein.

Die Chorgemeinschaft

Guido Oelke leitet seit vielen Jahren die Chorgemeinschaft, und sein Credo ist das folgende: „So wichtig die Technik auch ist, ich will, dass die Sänger frei, mit Gefühl für die jeweiligen Lieder, einfach mit dem Herzen singen! Die Zuhörer spüren den Unterschied sofort.“ Von seinen Sängern sind immerhin vier noch unter fünfzig Jahre alt, und der Älteste, Franz Beschle aus Duchtlingen, ist mit seinen 93 Jahren noch erstaunlich gut bei Stimme.