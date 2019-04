Es ist wie so oft bei Statistiken: Interessant wird's vor allem dann, wenn man sich anschaut, was sie nicht zeigen. Die Angaben des Finanzamtes Singen verdeutlichen eindrücklich, worauf sich Staat und Gesellschaft finanziell stützen können. Der größte Batzen stammt von den Lohnsteuerzahlern, auch die meisten Einkommenssteuerzahler baden nicht im Geld – und von diesen beiden Typen unter den Steuerzahlern stammt außerdem der Löwenanteil der Umsatzsteuer. Otto Normalverbraucher also sorgt für die Stabilität des Gemeinwesens, was Anlass für Selbstbewusstsein sein sollte. Die öffentliche Diskussion allerdings wird ganz anders geführt. Da wird vom Kapital als scheuem Reh gesprochen, das sich unauffindbar ins Globale zurückzieht, wenn es seine Aktiengewinne versteuern oder sich an landesüblichen Umsatzgesetzen orientieren soll. Und natürlich darf sich ein selbstbewusster Otto Normalverbraucher auch fragen, warum eine Steuer für Top-Vermögen auf immer und ewig als Teufelswerk zu gelten hat. Dabei geht es nicht nur um Steuergerechtigkeit, sondern auch um Staatsraison. Die Stabilität eines Gemeinwesens wächst zwangsläufig, wenn es auf mehreren Säulen steht.