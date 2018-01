Singen/Hegau Sternsinger gegen Kinderarbeit

Überall im Hegau sammelten Kinder und Jugendliche am Wochenende Spenden mit denen Kinderarbeit in Indien und auf der ganzen Welt bekämpft werden soll. Als Heilige drei Könige suchten sei die Bürger auf

Die Zeichen sind gut sichtbar. In welchem Haus die Sternsinger ihren Segen hinterlassen haben, prangt jetzt der Schriftzug über der Tür: "Christus segne dieses Haus" (Christus mansionem benedicat, kurz "20C+M+B18"). In der Liebfrauengemeinde wurde drei Tage zuvor noch ein letztes Mal geprobt und Kostüme anprobiert. Dann machten sich die zwölf Kinder in ihren bunten Gewändern und mit Weihrauch, Myrrhe und einem kleinen Schatzkistchen am 6. Januar auf den Weg. Auch der Stern durfte nicht fehlen. Vor ihrem Auszug feierten die Sternsinger noch einen Gottesdienst in der Herz-Jesu-Kirche. Nach einem Mittagessen in den einzelnen Gemeinden machten sie sich auf den Weg. Jeweils zu dritt zogen die kleinen Könige von Haus zu Haus, sangen Lieder und überbrachten Geschichten aus dem Evangelium. "Sie werden den ganzen Mittag unterwegs sein, bis abends", erklärte Gemeindereferentin Susanne Ploberger.

"Es ist schön, den Familien Freude bringen zu können. Wir werden mit offenen Armen empfangen. Das macht einfach Spaß", erklärt Letizia (10), Ministrantin der Liebfrauengemeinde. "Ja, es macht wirklich Spaß, dabei sein zu können. Und dass mit den Spenden auch anderen Kindern geholfen werden kann, die nicht so viel Glück haben wie wir, ist auch eine gute Motivation", ergänzt ihre Kollegin Irina (10). Tatsächlich sind sie Teil der weltweit größten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder. "Dieses Jahr widmet sich die Aktion der Kinderarbeit in Indien und weltweit. Die Spenden gehen direkt an das Kindermissionswerk", sagt Susanne Ploberger. Leider haben viele Gemeinden mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen. "Es wird schwieriger, Sternsinger zu finden." Etwa 40 Kinder waren in Singen unterwegs. 2016 waren es noch 80 Sternsinger. Seit Beginn der Aktion vor fast 60 Jahren haben die Sternsinger insgesamt eine Milliarde Euro für benachteiligte Kinder gesammelt.