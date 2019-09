Der Ortskern von Bohlingen direkt neben der Aachbrücke ist zu einem Hingucker geworden. Das ganze Ensemble um das sanierte Gasthaus Sternen und einem modernen Neubau nebenan ist im Vergleich zu früher nicht wiederzuerkennen. Nach elf Monaten Bauzeit ist das Aparthotel Sternen Bohlingen fertiggestellt worden.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: „Alte Bausubstanzen mit etwas Neuem zu ergänzen und eine Verbindung von Wasser-Mensch-Natur zu schaffen, ist die spannende Herausforderung aller Beteiligten gewesen, es ist uns gut geglückt“, sagt Thomas Relling, Leiter der Bauherrengemeinschaft. Dank einer zupackenden Motivation aller beteiligten Handwerker, Behörden und Architekten konnte die Fertigstellung des Neubaus und die Sanierung des historischen Gasthauses termingerecht im Juni eingehalten werden, fügt Thomas Relling hinzu.

Ganz bewusst ist in den Häusern auf eine klassische Klimaanlage verzichtet worden, dafür kommt der Effekt des Wassers der Aach ins Spiel. Über einen Wärmetauscher wird im Sommer das 16 bis 19 Grad kühle Aachwasser genutzt, um über die Fußbodenheizung die Apartments klimaneutral zu kühlen. An kalten Wintertagen werden die Häuser mit dem umgekehrten Effekt über eine Aachwasserbetriebene Wärmepumpe äußerst energieeffizient beheizt.

Mit der Fertigstellung von Neubau und Altbau hat die Betreiberin des Aparthotel Sternen Bohlingen die Geschäfte übernommen. „Unsere Gäste zeigen sich begeistert von der einzigartigen Architektur und der hochmodernen Einrichtung der 13 Apartments“, sagt Geschäftsführerin Elvira Dunaiski. Die Gäste würden die Ungezwungenheit eines Apartments, verbunden mit dem Komfort eines Hotels, schätzen. Das Aparthotel Sternen verfügt über 13 hochwertig eingerichtete Apartments, fünf Zimmer befinden sich im denkmalgeschützten Fachwerkgebäude mit historischem Sichtgebälk aus der Entstehungszeit des Hauses um das Jahr 1790. Acht weitere Apartments im Neubau (mit Lift) sind mit einem Balkon oder einer Loggia ausgestattet. Alle Zimmer verfügen über eine voll ausgestattete Küchenzeile, Bad, hochwertigen Eichenboden, Fußbodenheizung, Zimmersafe, kostenfreies WLAN, Schallschutzfenster und allergikergerechte Einrichtung.

In der Vermietung setzt das Aparthotel Sternen auf Feriengäste sowie Geschäftsreisende, für Langzeitaufenthalte hält die Geschäftsführung besondere Angebote bereit. Nach einem ereignisreichen Arbeitstag findet man hier in unmittelbarer Nähe zum idyllischen Flusslauf der Aach die nötige Ruhe und Erholung. Der Gartenbereich mit Liegestühlen lädt zum Verweilen ein, die Sauna im Außenbereich bietet zudem einen einmaligen Blick auf den Flusslauf der Aach und bis zum Runden Turm neben der Kirche mit einem Storchennest. Die von den Gästen mitgebrachten Fahrräder können in einem Abstellraum kostenlos untergebracht werden.

„Unser Haus ist zudem ein zentraler Ausgangspunkt für aktive Unternehmungen in die Natur, Richtung Hegau und zum nahen Bodensee mit ausgeschilderten Rad- und Wanderwegen“, verweist Elvira Dunaiski die vielen Vorzüge. Bohlingen, das liebevoll als „Tor zur Halbinsel Höri“ bezeichnet wird, bietet den Gästen mit einem Dorfladen, zwei Cafes und zwei Gastronomien zudem eine gute Infrastruktur.