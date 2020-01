von Fabio Bleise

Heute vor 75 Jahren – es war das letzte Kriegsjahr – wurde das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau von der Roten Armee befreit. Seit 1996 ist der 27. Januar ein bundesweiter, gesetzlich verankerter Gedenktag, an dem an die Opfer des Nationalsozialismus gedacht wird.

In Singen gibt es bekanntlich eine ganz besondere Form der Erinnerungskultur: Seit 2010 werden im ganzen Stadtgebiet kleine quadratische Messing-Gedenksteine verlegt, die mit einer Inschrift über die NS-Opfer versehen sind. Da diese Stolpersteine durch Schmutz und andere Umwelteinflüsse nach und nach an Glanz verlieren, werden sie einmal im Jahr, eben an jenem 27. Januar, gesäubert.

„Praktischer Live-Unterricht“

In diesem Jahr haben sich auch Oberstufenschüler des Friedrich-Wöhler-Gymnasiums an der Putzaktion beteiligt. „Anstelle von zwei Stunden Geschichte haben wir jetzt praktischen Live-Unterricht“, sagt der betreuende Geschichtslehrer Stefan Beurer.

Eine Säuberung war dringend nötig: Die dreckigen Lumpen in den Händen der Schüler im Kontrast zu dem in neuem Glanz erstrahlenden Stolperstein in der Schmiedstraße. | Bild: Tesche, Sabine

Mit alten Lappen, speziellem Messing-Putzmittel und extra-weichen Schwämmen ausgestattet, treten die Schüler ihren Rundgang durchs Alte Singener Dorf an und befreien nicht weniger als sechs Stolpersteine von Dreck und Staub. Dabei kommen sie ganz unmittelbar mit den Lebensgeschichten und Schicksalsschlägen der jeweiligen Opfergruppen in Kontakt. Die Biografien lesen die Schüler vor Ort in der Gruppe.

Nach getaner Arbeit ist die Putzkolonne mit ihrem Werk zufrieden: „Die Steine erstrahlen wieder in neuem Glanz“, so der grundsätzliche Tenor.

Singen Stolpern über NS-Geschichte: Vier neue Stolpersteine in Singen Das könnte Sie auch interessieren

Neue Stolpersteine in Planung

Beurer und seine Schüler haben im Zusammenhang mit den Stolpersteinen aber noch mehr vor. „Wir planen gerade in Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Staatsarchiv Freiburg die Umsetzung von weiteren Stolpersteinen„, erklärt der Lehrer. Im Geschichtsunterricht sollen die dazugehörigen Biografien verfasst werden. Hier seien vor allem die Opfer der T4-Aktion in der Tötungsanstalt Grafeneck angedacht. „Diese sind für die Schüler besonders greifbar, denn sie zeigen das ganze Ausmaß der Nazi-Ideologie“, so Beurer.