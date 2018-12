Wiedersehensfreude und positive Firmennachrichten sorgten für gute Stimmung bei der Weihnachtsfeier für ehemalige Mitarbeiter von Amcor Flexibles Singen im Alu-Gemeinschaftshaus. Zur Freude der beiden Geschäftsführer Lars Kirchhoff und Ludwig Wandinger waren 256 Ruheständler der Einladung gefolgt, was ein Teilnehmerrekord für diese Veranstaltung ist. Wie Kirchhoff und Wandinger berichteten, sei es kein einfaches, aber ein erfolgreiches Jahr gewesen. Mit der Steigerung der Umsätze habe sich ein erfreulicher Trend fortgesetzt.

Gemessen am Vorjahr mit 430 Millionen Euro liege der Umsatz bis Ende 2018 nun bei fast einer halben Milliarde Euro. Das entspreche einer Gewinnsteigerung von acht bis zehn Prozent. Damit sei Amcor Singen ein wichtiger Standort der weltweiten Verpackungsgruppe Amcor, betonte Wandinger.

Weitere Mitarbeiter eingestellt

„Wir sind zusammen, auch wenn im Konzern die zwei Bereiche Walzwerk und Veredelung getrennt sind“, betonte Wandinger. Für den Singener Standort zähle der Slogan „Getrennt und doch gemeinsam“, was die Gäste mit einem zustimmenden Applaus bedachten. Auch würden Kunden aus Amerika wieder stärker einkaufen. Die Auftragslage im ersten Halbjahr habe dem Trend eines ganzen Jahres entsprochen. In der Walzerei wie auch im Veredlungsbetrieb wurden weitere Mitarbeiter eingestellt, die genaue Zahl lag bis Ende Oktober bei nunmehr insgesamt 1173 Mitarbeitern.

Erfolg im Verpackungsbereich baue auf solide Kooperation. Kirchhoff erläuterte Top-Themen, die gemeinsam bearbeitet werden müssen. Dazu zählen beim Durchlaufbetrieb Umsetzung neuer Schichtmodelle mit kürzeren Zyklen und Gleitzeitregelung, Kundenzufriedenheit, Transparenz und Zuverlässigkeit, weniger Reklamationen und weitere Zertifizierungen von Qualitätsstandarts. Wie Kirchhoff weiter berichtete, bestehe zwischen der Bemis Company als weltweit fungierender Produzent von Verpackungsmaterial aus dem US-Bundesstaat Wisconsin und Amcor beidseitiges Fusionsinteresse. „Damit würde sich die globale Präsenz von zwei Unternehmen verstärken“, sieht Kirchhoff mehr Chancen als Risiken für den Amcor-Konzern und auch den Standort Singen. Noch sei aber nichts entschieden.

Unter den Gästen war auch Mitarbeiter Karl Meßmer aus Watterdingen, der für 50-jährige Betriebszugehörigkeit geehrt wurde. 1968 als Lehrling eingestellt, hätte er altersmäßig schon im vergangenen Jahr in den Ruhestand gehen können. Meßmer blieb aber auf Wunsch der Geschäftsführung. Als Direktor im Vertrieb für Pharmaverpackungen wird er bis 2019 Mitarbeiter von Amcor bleiben. Personalleiter Stefan Feinauer überreichte die Weihnachtsspende von jeweils 1250 Euro an Matthias Hall vom Förderverein Haldenwangschule und an Sabine Malcher vom NABU Singen-Radolfzell-Stockach.