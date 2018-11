Singen – Noch bevor am kommenden Sonntag die erste Kerze auf dem Adventskranz leuchtet, wird Singen im Glanz von Tausend Lichtern erstrahlen: Am Freitag, 30. November, um 18 Uhr, wird der Hüttenzauber auf dem Rathausplatz eröffnet, und in der Südstadt werden die Sterne des Südens wieder leuchten. Der Handel hat alle Vorbereitungen getroffen, "Alle Jahre wieder" heißt es auch in Singen, es ist die fünfte Auflage des Singener Hüttenzaubers.

In Zeiten des Online-Handels präsentiert sich der stationäre Handel

Die Einkaufsstadt Singen ins richtige Licht rücken, ist das Motto aller Beteiligten. "Das facettenreiche Singen präsentiert sich", kündigte Gerd Springe vom Standortmarketing Singen aktiv bei der Vorstellung des Programms die Adventszeit in Singen an. Ein florierender Handel sei das Fundament einer lebendigen Innenstadt, so Springe.

Kulturprogramm als wichtiger Bestandteil

Mit Beteiligung vieler unterschiedlicher Partner wird bis Weihnachten ein musikalisches und kulturelles Programm bis in die Ortsteile geboten. Claudia Kessler-Franzen von Singen aktiv hob als Besonderheit die lange Dauer des Marktes und die Kombination von Veranstaltungen draußen und drinnen hervor. Singen soll einschließlich des 23. Dezember wieder Treffpunkt für Begegnung und Austausch werden.

Die Adventszeit sei wichtig für den Handel, laut Michael Burzinski, Vorsitzender des City-Rings, steigt die Frequenz und die Kaufkraft an. Für Hans Wöhrle vom Handelsverband trägt der Weihnachtsmarkt in Zeiten des Online-Handels dazu bei, den stationären Handel stark zu machen. "Wir müssen bestrebt sein, Kunden nach Singen zu bringen und die Strahlkraft durch Aktivitäten verstärken", unterstrich Wöhrle.

Kulinarisches und Kunsthandwerk in 40 Hütten

Dazu tragen die mehr als 50 000 einzelnen Lichter und Lichterketten allein auf dem Rathausplatz bei. Dort erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Marktsortiment von kulinarischen Genüssen bis zu Kunsthandwerk in 40 Hütten rund ums Rathaus.

Wie Frank Schuhwerk als einer der Organisatoren der Veranstaltungen in der Almhütte ankündigte, sind zu den fast täglichen Musikveranstaltungen auch außerhalb der Hütte musikalische Veranstaltungen vom Drehorgelspieler bis hin zu Musikvereinen und Chören geboten. Am 5. Dezember ist jeder zu einem gemeinsamen Singen mit dem Sängerverein Rosenegg eingeladen. Auch nach Weihnachten wird die Almhütte vom 27. bis 31. Dezember geöffnet sein.

Auch Jugendmusikschule und MAC Museum machen mit

An den drei Adventssonntagen werden Schüler der Jugendmusikschule Singen den Einkaufsbummel in der Innenstadt mit weihnachtlichen Klängen umrahmen. Auch Karstadt ist dabei: Wie Filialleiterin Sabrina Stark mitteilte, findet vor dem Haus bis zum 5. Januar 2019 ein kleiner Markt als Treffpunkt statt.

Wie im vergangenem Jahr können mit dem Wunschweihnachtsbaum von "Widmann hilft Kindern in der Region" bis Mitte Dezember wieder Kinderwünsche erfüllt werden. Auch das MAC Museum präsentiert sich mit einem kleinen Weihnachtsmarkt.

Krippenbasteln mit dem Bauhaus

Auf einen Krippenpfad laden Schüler der Schlossschule Gaienhofen, die unter der Leitung von Antonio Zecca 44 Krippen gestaltet haben. Beginnend in der Innenstadt, führt der Krippenpfad bis zum Bauhaus in der Südstadt. An den Samstagen 1. und 15. Dezember lädt das Bauhaus auch zum Krippenbasteln ein. Eine besinnliche Einstimmung auf das Weihnachtsfest ermöglichen auch verschiedene Kirchen.

"Wir werden den Weg in die Innenstadt mit erleuchten", sagte Dirk Oehle als Vorsitzender der IG-Süd. Der Weihnachtsmarkt sei eine Bereicherung für die gesamte Stadt. Um ausreichend Lichterglanz beisteuern zu können, wurden 6000 Euro für Reparaturkosten eingesetzt. Wie ein Lichtpunkt als Brücke zur Innenstadt wird schon am 29. November um 17 Uhr vor dem Siedlerheim wieder der größte Tannenbaum in der Südstadt erstrahlen.

Die Aktion Am Freitag, 30. November, 18 Uhr, wird OB Bernd Häusler den 5. Singener Hüttenzauber und Weihnachtsmarkt am Rathaus eröffnen. Einschließlich Sonntag, 23. Dezember, lädt die Stadt in die adventlich geschmückte Innenstadt und die Südstadt ein. Das Marktgeschehen bietet ein musikalisches und kulinarisches Angebot mit Veranstaltungen in der ganzen Stadt und den Ortsteilen. Auch an die Kinder ist gedacht, am 6. Dezember besucht der Nikolaus den Weihnachtsmarkt, im Halbstundentakt verkehrt die "Hüttenzauber Express Bimmelbahn" von der Innenstadt zum Rathausplatz. (ros)

