Kein Weihnachtsmarkt ohne Glühwein, da sind sich die meisten einig. Doch es sind auch andere Spezialitäten, die einen Weihnachtsmarkt in der Adventszeit so anziehend machen. Knusprige Zuckerschicht über fluffigem Hefeteig, muss ich mehr schwärmen? Tagelang zog der verführerische Duft von Baumstriezeln durch die Hegaustraße in Singen. An der Ecke zur August-Ruf-Straße direkt vor dem Karstadt bot ein Stand diverse Waffeln und osteuropäisches Gebäck an. Klar, ein Angebot von mehreren beim sogenannten Karstadt-Weihnachtsmarkt an der August-Ruf-Straße, dachten sich wohl die meisten Passanten. Klar, wir haben das ja bei der Stadt angemeldet, dachten sich wohl die Standbetreiber. Anders dachten aber Karstadt und Beteiligte der Stadtverwaltung Singen, denn die wussten nichts von einem Baumstriezel-Stand.

„Die Konsequenz daraus: Er musste abgebaut werden.“

Das schildert Pressesprecher Achim Eickhoff auf Nachfrage. Schuld sei ein Missverständnis.

Denn welcher Stand was anbietet auf dem Karstadt-Weihnachtsmarkt, entscheidet das Kaufhaus. Als die Baumstriezelstand-Betreiber sich im Sommer bei der Stadt dafür anmelden wollten, sei versichert worden, dass mit Karstadt alle Details besprochen seien. Doch dem war nicht so, wie die Filial-Geschäftsführerin Sabrina Stark kurz einordnet: „Mit uns war das nicht abgesprochen.“ Nachdem ein Anrufer sich über den Baumstriezel-Stand beschwerte, der dem Karstadt-Gebäude sehr nahe kam, war klar: Wirklich erlaubt hatte das niemand. Also musste der Stand seinen Platz räumen.

Keine Strafe, aber auch keine Striezel mehr

Eine Strafe zahlen müsse der Betreiber nicht, vermutet Eickhoff. Aber Baumstriezel gibt es nun eben auch keinen mehr. Bis Heiligabend laden noch Würstchen, gebrannte Mandeln und Co. zum Genießen vor dem Karstadt-Gebäude ein. Und wer osteuropäisches Gebäck möchte, kann zum Beispiel nach Konstanz fahren – auf dem dortigen Weihnachtsmarkt kostet ein Baumstriezel mit sieben Euro aber fast doppelt so viel wie die Singener Exemplare. Dann vielleicht doch nur Glühwein.