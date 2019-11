An diesem Tag ist alles anders: Richtig viel Trubel herrscht in den Räumlichkeiten des Stadtseniorenrates in der Marktpassage. Man muss sich erst wieder finden, denn zum ersten Mal können die Besucher den neuen Raum in Besitz nehmen. Dafür hatte der Stadtseniorenrat zu einer Art Tag der offenen Tür eingeladen.

Doch es gab noch einen anderen Anlass: Der Stadtseniorenrat feierte 20-jähriges Bestehen. Immer montags lädt er unter Federführung von Christine Schabinger zum offenen Seniorentreff ein. „Wir nutzen heute zum ersten Mal den neuen Raum“, erklärt Schabinger.

Viele Helfer engagierten sich

Sie dankte den fleißigen Helfern rund um den Sprecher des Stadtseniorenrats, Claus Friberg, für die Einrichtung des neuen Raums. „Wir hatten schon länger ein Auge auf diesen Raum geworfen“, so Schabinger. Der Raum, in dem früher einmal eine Fahrschule war, hat Tageslicht und einen eigenen Eingang von der Schwarzwaldstraße aus.

Großes Interesse beim Tag der offenen Tür

An diesem Vormittag sind die Tische schon alle besetzt. Einige spielen „Mensch ärgere dich nicht“, andere nutzen die Zeit für einen Plausch bei einem Kaffee. Auch Inge Kley ist dabei. Die ehemalige Stadträtin vertritt den Seniorenrat nun im Sozialausschuss des Gemeinderats als beratendes Mitglied. Christine Schabinger erzählt, dass sie bei den offenen Treffs immer zwischen 26 und 33 Besucher zählt. Beim Tag der offenen Tür waren es mehr, zumal nachmittags auch noch Filme gezeigt wurden.

Hinter der Theke sind Firenzo D‘Atri und Walter Cordon eifrig am Bedienen mit Getränken. „Ich engagiere mich hier seit zwei/drei Jahren“, so der 80-jährige Walter Cordon.

Der Stadtseniorenrat lädt aber nicht nur montags von 10 bis 12 Uhr zum offenen Seniorentreff ein. Es gibt dienstags und mittwochs von 14 bis 17 Uhr in der Computeria Hilfe beim Umgang mit PC und Smartphone. Donnerstags von 9 bis 12 Uhr gibt es außerdem Informationen zur Vorsorge und allgemeine Hilfe.

Informationen im Internet:

http://www.stadtseniorenrat-singen.de