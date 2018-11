Es wird eng und enger in Singen und den Stadtteilen. Die Zahl der Interessenten an einem Bauplatz liegt nach Angaben des Rathauses bei rund 700 und angesichts der deutlich geringeren Zahl an Bauplätzen stößt der Traum vom eigenen Häuschen an seine rechnerischen Grenzen. Schon seit einiger Zeit machen sich Stadtverwaltung und Gemeinderat deshalb Gedanken, ob die Vergabe von Grundstücken wie bisher im Losverfahren oder anhand eines Bonuspunktesystems vollzogen werden soll. Dieses Verfahren ist nicht neu, sondern wird andernorts bereits praktiziert. Dennoch ist die Festlegung der Kriterien derart komplex, dass der Gemeinderat den von der Stadtverwaltung vorgelegten Entwurf mit dem Auftrag einer Überarbeitung zurückwies.

EU-Recht legt den Rahmen fest

Die Grenzen eines Punktesystems legt die EU mit ihren Freizügigkeitsrechten fest, wonach lokale Aspekte bis zu 50 Prozent berücksichtigt werden können. Mit der EU sollte sich die Stadt nach Ansicht von Walafried Schrott lieber nicht anlegen. Für den SPD-Stadtrat liegt aber auch bei der zweiten Hälfte eines Punktesystems der Teufel im Detail. Soll es einen Bonus für ehrenamtliche Tätigkeit geben oder etwa für Familien, die in beengten Verhältnissen leben? Walafried Schrott ahnte wohl den weiteren Verlauf der Debatte und riet deshalb zu einem Praxis-Test. Bei den beiden aktuellen Baugebieten Hinterhof III in Bohlingen und Schnaidholz in der Südstadt sollte einfach ausprobiert werden, inwieweit welche Kriterien bei der Vergabe sich als hilfreich erweisen könnten.

Für Dirk Oehle (Neue Linie) muss das wie eine Bestätigung seiner grundsätzlichen Auffassung zu dem Thema gewesen sein, denn bei diesem Test würde zwangsläufig das Ermessen eine große Rolle spielen. "Gerechtigkeit kann es in diesem Fall nicht geben", meint er, wobei er neben möglichen Bonuspunkten für Familien oder ehrenamtliche Tätigkeit auch die Rücksichtnahmen auf Unternehmen in Handwerk und Industrie nannte.

Reizvolles Steuerungsinstrument

Trotzdem hat ein Punkte- oder Bonussystem als politisches Steuerungsinstrument natürlich seine Reize, was aus der Anregung von Isabelle Büren-Brauch (Grüne) hervorging. Sie brachte die Idee von Einkommens- oder Vermögensgrenzen ins Spiel. Ein Vermögenshintergrund von 200 000 Euro beispielsweise könnte sich negativ auswirken, wodurch weniger gut gestellte Bauwillige eine Chance zum Aufbau von Vermögen bekämen. Regina Brütsch von der SPD verfolgte mit dem Vorschlag von Minuspunkten für Interessenten, die bereits über zwei oder drei Immobilien im Landkreis verfügen, einen ähnlichen Kurs wie ihre Ratskollegin von den Grünen.

Oberbürgermeister Bernd Häusler hält davon wenig. "Persönlich widerspricht mir der Ausschluss von Menschen, nur weil sie Geld haben", so seine Auffassung, worin er von Veronika Netzhammer bestärkt wurde. Die CDU-Stadträtin befürchtet dadurch die Verstärkung einer ohnehin schon feststellbaren Speckgürtel-Bildung rund um Singen. Das sei nicht erstrebenswert, allerdings stellt sie deswegen ein Punktesystem nicht grundsätzlich in Frage. Langjährige Ehrenamtstätigkeit jenseits von Beisitzer-Funktionen, der Arbeitsplatz oder die Dauer eines Wohnsitzes in Singen könnten für sie durchaus Eckpfeiler bei der Vergabe von Bauplätzen darstellen.

Beispiel für heikles Bemessungskriterium

Wie heikel die Festlegungen sind, ging aus dem Beitrag von Ortsvorsteher Markus Moßbrugger aus Schlatt unter Krähen hervor. Im Fall einer Bevorzugung von Familien, die in kleinen Wohnungen leben, wird die Festlegung bei der Quadratmeterzahl höchst problematisch: Was tun, wenn die Grenze bei 70 Quadratmeter festgelegt wird? Wird dann eine Familie mit 69,5 Quadratmeter gegenüber einem Mitbewerber mit 71 Quadratmetern bevorzugt?