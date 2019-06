Die Singener Innenstadt wirkt fast, als habe ein Zauberer seine Kiste geöffnet und entlang der Straßen und Wege seine Schätze fallen lassen. Hier gibt es etwas zu essen, dort zu stöbern, überall etwas zu hören und vor allem zu sehen. Während am Freitagvormittag noch eifriges Gewusel geherrscht hat, um all das in vollem Glanz zu präsentieren, war um 16 Uhr zur offiziellen Eröffnung alles bereit. Die ersten Currywürste waren gegrillt, die ersten Dinnete gebacken und viele Früchte für die Bowle geschnitten. Denn wie Singens Oberbürgermeister Bernd Häusler sagte: In einer Stadt wie Singen werde viel gearbeitet und da sei es gut, auch mal zu feiern. Diese Worte nahm manch Singener wörtlich und so war der kühle Sekt zur Eröffnung rasch genossen.

Schattenplätze sind gefragt

Gelegenheit zu feiern, bietet sich in den nächsten Tagen reichlich. Musiker und Sportler haben am Freitag nur auf die Eröffnung gewartet, um zu singen, zu spielen und zu tanzen. Das Programm verspricht insgesamt 200 Stunden Unterhaltung auf erstmals sieben Bühnen. Die verschiedensten Angebote (siehe unten) sind auf rund 1000 Festmetern in der Singener Innenstadt verteilt. Sonnenschirme wurden in den vergangenen Tagen verstärkt aufgestellt. „Die Schattenplätze sind gefragt“, bemerkte auch OB Häusler angesichts spärlich besetzter Sonnenplätze und dichtem Gedränge unter den Sonnenschirmen. Denn zum größten Openair-Fest der Stadt, wie Claudia Kessler-Franzen von Singen aktiv es nennt, erschien auch die Sonne und brachte sommerliche Temperaturen von über 30 Grad Celsius.

„Wir sind Singener und tun was für die Stadt“

Im Schnitt sei die Temperatur zum Stadtfest genau richtig, sagte Gerd Springe von Singen-Aktiv. Ebenfalls genau richtig, nein immer besser, sei das Programm. Sein persönlicher Höhepunkt sei der ökumenische Gottesdienst am Sonntag, denn das sei ein Erlebnis der Begegnung und des Miteinanders. Ein Miteinander, das auch das Stadtfest prägt: Zahlreiche Vereine, Ehrenamtliche, Engagierte packen mit an, um die dreitägige Feier zu stemmen. Und so erhielt Klaus Bach vom gleichnamigen Autohaus auch Szenenapplaus für seine Worte „Wir sind Singener und tun was für die Stadt.“ Udo Klopfer von der Sparkasse Hegau-Bodensee versprach, im nächsten Jahr auch als Ruheständler vorbeizuschauen – „dann sehen wir uns am 26. Juni 2020 wieder!“, sagte Claudia Kessler-Franzen begeistert. Diesen Termin kann man sich notieren. Die Arbeit von Singen-Aktiv würdigte einmal mehr OB Bernd Häusler: „Ich weiß, was für eine Wahnsinnsarbeit das ist“, denn er habe das Stadtfest einst drei Jahre lang organisiert.

Schultüte für neuen Landrat

„Singen ist super“, konstatierte auch der neue Landrat Zeno Danner zur Eröffnung. Die Stadt am Hohentwiel sei nicht nur wirtschaftlich ein Zugpferd im Landkreis, erwiderte er auf eine vorherige Bemerkung von Singens Oberbürgermeister Bernd Häusler. Singen sei auch kulturell bemerkenswert, wie das Stadtfest zeige. Damit ihm beim Feiern nicht die Puste ausgeht, überreichte ihm Claudia Kessler-Franzen eine Schultüte. Gefüllt mit einem Handtuch, falls es mal wieder heiß wird, aber auch mit Studentenfutter, damit er kernig bleibt, und etwas Süßem für die Nerven. Okay, eigentlich war die Schultüte anlässlich der ersten 100 Tage im Amt. Für das Stadtfest fehlen darin nur noch Sonnencreme und Sonnenbrille.

