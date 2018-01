Singen Stadt Singen stoppt Hallenfußball-Turniere nach Schlägerei bei Dreikönigsturnier

Nach einer Schlägerei beim Fußball-Dreikönigsturnier in der Münchriedhalle sollen derartige Veranstaltungen in Singen vorerst nicht mehr stattfinden, teilt Singens Oberbürgermeister den Fußballvereinen unterm Hohentwiel in einem Brief mit.

Nach dem Vorfall beim Dreikönigsturnier der Fußballer in der Münchriedhalle hat Singens Oberbürgermester Bernd Häusler einen Brief an Sportvereine verfasst, um auf die Schlägerei während des Hallenfußballturniers zu reagieren. OB Häusler nimmt in dem Brief an die Fußballvereine, wie es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung heißt, deutlich zu den Vorfällen Stellung. Die Stadt werde während der Hallenfußballsaison 2018/19 keine Sporthalle mehr für derartige Fußballturniere zur Verfügung stellen. Dies sei auch mit Roland Brecht, dem Vorsitzenden des Singener Sportausschusses, so abgesprochen worden, heißt es in dem Brief des Oberbürgermeisters an die Vereine.

Weitere Informationen Nach Ausschreitungen bei Hallenturnier: Nun wehren sich die Singener Südsterne

Mit dem Untersagen aller Turniere wolle man seitens der Stadt ein Zeichen setzen. Weiter heißt es: „Wir bezeichnen uns stolz als Sportstadt, haben in den letzten Jahren hohe Millionenbeträge in die Fußballinfrastruktur investiert, und nun erzielen wir eine solche Außenwirkung. Das ist aus unserer Sicht nicht akzeptabel.“ Der Oberbürgermeister appelliert in seinem Schreiben an die Fußballvereine, sich intern damit auseinanderzusetzen, wie sie zukünftig mit dem Thema Gewalt bei den Turnieren umgehen werden. Bei der Problematik solle man aber auch unbedingt die Fans und Zuschauer mit einbinden, weist OB Häusler in seinem Brief hin. Die Verantwortlichen bei der Stadt bieten dazu ihre Unterstützung an.

Der OB drückt in dem Schreiben an die Vereine sein Bedauern aus, dass er das neue Jahr mit der Entscheidung, die Hallenturniere zu untersagen, beginnen müsse. Dennoch sei im Zusammenhang mit den Ereignissen vom Dreikönigstag dies aber konsequent und richtig, heißt es am Ende des Briefes.