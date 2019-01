Großprojekte wird sich die Stadt Singen in den kommenden Jahren sparen müssen. Konsolidierung heißt das große Ziel der nächsten Zeit, wie die Haushaltsdebatte im Finanzausschuss des Singener Gemeinderates deutlich gemacht hat.

Nach Jahren teurer Baumaßnahmen – 2018 wurden knapp 16 Millionen Euro investiert – werde nun der Gürtel enger geschnallt. Maximal 13 Millionen Euro Investitionssumme sind 2019 vorgesehen, 2020 noch zehn Millionen Euro, bis 2022 sinkt die Summe laut mittelfristiger Finanzplanung auf unter eine Million Euro.

21 Millionen Euro fehlen im Haushalt

Sinkende Gewerbesteuereinnahmen, die Sorge vor eine wirtschaftlichen Abwärtsphase und steigende Personalkosten beschäftigen die Haushaltsplaner ebenso wie ein minus bei den Schlüsselzuweisungen und steigende Kosten für Kreis- und Finanzausgleichsumlage. "Rund 21 Millionen Euro kommen so zusammen", bilanzierte Singens Oberbürgermeister Bernd Häusler das aktuelle Defizit vor den Mitgliedern des Finanzausschusses. Zudem habe ein Singener Großbetrieb eine deutliche Verringerung der Vorauszahlungen angekündigt. Mit nur noch rund 36 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen wird deshalb kalkuliert.

Dabei ist die Stadt von der Großindustrie abhängig, wie die Haushaltszahlen deutlich machen: Knapp die Hälfte der Einnahmen kommen allein von sechs Großbetrieben, die gemeinsam knapp 16 Millionen Euro Gewerbesteuern bezahlen. Auf einen starken Mittelstand könne die Stadt Singen nicht zählen, so Heike Bender als Leiterin der Finanzverwaltung im Singener Rathaus.

Die Kreditaufnahme freut keinen, aber wir müssen uns fragen, was wollen wir nicht."Markus Weber, Neue Linie | Bild: Weber

Der Engpass in den Gemeindefinanzen war so nicht geplant, sei aber eine konsequente Folge der vorausgegangenen Jahre mit überdurchschnittlichen Gewerbesteuereinnahmen. Dies führe – so OB Häusler – nun dazu, dass nicht nur Gewerbesteuereinnahmen fehlen, sondern auch die Finanzzuweisungen wegbrechen. Um einen ausgeglichenen Haushalt zu finanzieren, sei eine Kreditaufnahme notwendig. Aber Häusler hegt die Hoffnung, dass es am Ende gar nicht so schlimm kommen werde. Planerisch sei die Verwaltung von den schlechtesten Voraussetzungen ausgegangen. "Alles was besser läuft, werden wir nutzen um die Kreditaufnahme zu reduzieren", versprach Häusler den Ratsmitgliedern. Ihn schreckt die Summe nicht. "Ich bin überzeugt, dass wir die Kreditaufnahme schultern können", betonte der Oberbürgermeister in der Ausschusssitzung. Anders sahen dies Vertreter von CDU und SPD. "Durch Mindereinnahmen und Mehrausgaben stehen wir vor einem schwierigen Jahr", betonte die SPD-Fraktionsvorsitzende Regina Brütsch und regte an, zu schauen, welche Ausgaben um ein Jahr geschoben werden könnten. Unterstützung fand sie bei der CDU-Fraktionsvorsitzenden Veronika Netzhammer: "Mir fehlt die Fantasie, dass diese Planung vom Regierungspräsidium genehmigt werden könnte."

"Wir sollten Vorhaben suchen, die ins nächste Jahr verschoben werden können."Regina Brütsch, SPD | Bild: SPD

Auf den Prüfstand kamen deshalb die Ausgaben für die nächsten Bauabschnitte zur Erneuerung von August-Ruf- und Hegaustraße im Zuge des Cano-Neubaus, die Investition für einen Festzeltanbau für die Bohlinger Vereine zur Sichelhenke, die Sanierung der Obdachlosenunterkunft im Moosgrund, die Erneuerung der Fenster am Hegau-Gymnasium und der dritte Bauabschnitt zur Sanierung der Friedinger Schlossberghalle.

"Wünschenswert wären weniger Luftbuchungen durch Haushaltsreste und mehr Ehrlichkeit im Haushalt."Veronika Netzhammer, CDU | Bild: Tesche, Sabine

Auch sollte spitz kalkuliert werden, ob die Erlöse für Grundstücksverkäufe nicht über 6,8 Millionen Euro liegen könnten. In den Haushaltsplanentwurf sollen nun vor der entscheidenden Gemeinderatssitzung am kommenden Dienstag, 5. Februar, die Sparvorschläge eingearbeitet werden.

"Wir finanzieren viele freiwillige Maßnahmen, die wichtig sind. Vielleicht ist jetzt Zeit, die Vergnügungssteuer zu erhöhen."Eberhard Röhm, Grüne | Bild: Grüne

Doch auf der anderen Seite seien auch noch etliche Aufgaben abzuarbeiten. Auf der Liste der Investitionen steht der weitere Umbau der ehemaligen Pestalozzischule und des Gasthauses Kreuz, die Umgestaltung des Bahnhofvorplatzes samt des Kreisels an der Alpenstraße, die Fertigstellung der Beurener Mehrzweckhalle und des Herz-Jesu-Platzes, ein Baukostenzuschuss für den Markuskindergarten und schließlich der Bau eines weiteren Kindergartens in der Nordstadt. Auf dem Wunschzettel für die Zukunft stehen noch die Hallenbadsanierung, der Bau einer dreiteiligen Sporthalle und der Ausbau der Feuerwehrzentrale an der Hauptstraße.

"Bildungsinvestitionen zählen zur Generationengerechtigkeit. Wir sollten den Blick über 2019 hinaus richten."Hubertus Both, Freie Wähler | Bild: THOMAS WOEHRSTEIN

Alleine die Ausgaben um die Kinderbetreuungsangebote in der Stadt zu verbessern und auszubauen, summieren sich 2019 auf rund 3,8 Millionen Euro. Doch hier soll keinesfalls gespart werden. "Bildungsinvestitionen zählen zur Generationengerechtigkeit, auch wenn sie mit Krediten finanziert werden", betonte Hubertus Both von den Freien Wählern.