Singen – Es geht um richtig viel Geld. Rund 127 Millionen Euro werden in diesem Jahr allein im Kernhaushalt (ohne die Eigenbetriebe) der Stadt Singen bewegt und im Vorfeld der gestrigen Abstimmung des Gemeinderats über den Haushaltsplan schien es zunächst so, als könnte das ein oder andere Mitglied kalte Füße bekommen. Doch es kam anders. Die Zustimmung des in den Fachausschüssen vorberatenen Etats fiel einstimmig aus. Und nicht nur das: Die Sprecher der sechs Fraktionen würdigten die Umsicht der Stadtverwaltung bei der Finanzplanung.

Schulden steigen von 5,6 auf 22,7 Millionen Euro

Wie kam's? Der erste Blick auf die Zahlen bietet in der Tat Anlass zur Besorgnis, wenn nicht sogar zur leichten Panik. Als einer der Indikatoren bei der Bewertung eines Haushalts gilt der Schuldenstand und der wird in diesem Jahr voraussichtlich drastisch ansteigen. Ende 2019 wird er laut Planung bei rund 22,7 Millionen Euro liegen und wären Stadtverwaltung und Räte in den vergangenen Wochen nicht noch einmal streng über die Bücher gegangen, dann läge er sogar noch einmal vier Millionen Euro über jenem Wert. Ein bisschen Glück freilich kam auch dazu. So wurde kurz vor dem Haushaltsplanbeschluss noch einmal der Beitrag der Stadt Singen zur Finanzierung der kreisweiten Aufgaben um gut eine Million Euro gesenkt.

Trotzdem, die Entwicklung der Schulden auf einen Wert von 22,7 Millionen Euro bis zum Ende des Jahres markiert bei längerfristiger Betrachtung einen Wechsel in der Finanzpolitik. Seit 2010 kam die Stadt ohne Neuverschuldung aus, es wurden sogar Schulden abgebaut. Vor fünf Jahren stand man mit rund 6,3 Millionen Euro in der Kreide, bis Ende vergangenen Jahres reduzierte sich der Stand kontinuierlich auf 5,4 Millionen Euro. Nun also sollen mehr als 17 Millionen Euro dazukommen und für 2020 sieht die mittelfristige Finanzplanung nicht besser aus. Voraussichtlich wird sich der Schuldenstand dann weit jenseits der 30-Millionen-Marke bewegen.

Singen Die Stadt Singen plant im neuen Jahr mit mehr Soll als Haben Das könnte Sie auch interessieren

Und doch gibt es nach Ansicht der Stadträte wenig Anlass zur Beunruhigung. Das liegt zunächst daran, dass die äußerst vorsichtige Finanzpolitik im Rathaus offensichtlich ganz in ihrem Sinne ist. So räumt Oberbürgermeister Bernd Häusler unumwunden ein, dass der Etat vom schlimmsten Fall ausgeht. Soll heißen: Voraussichtlich kommt im Laufe des Jahres mehr Geld in die Kasse und bei den kalkulierten Ausgaben muss auch noch nicht die letzte Messe gelesen sein.

Übrigens ist auch das bisherige Niveau des Schuldenstands eher Ausdruck einer konservativen Rechnungsart. Ein Stand von 5,4 Millionen Euro zum Ende des vergangenen Jahres jedenfalls ist für eine im Wachstum befindliche Stadt der Größenordnung Singens eine Seltenheit im interkommunalen Vergleich. Und selbst wenn man die Schulden der städtischen Betriebe zum Kernhaushalt addiert (wodurch man bis Ende 2019 bei rund 86 Millionen Euro liegt), so ist die Pro-Kopf-Verschuldung von etwa 1800 Euro in Relation zu anderen Kommunen nicht wirklich besorgniserregend.

Stadträte bleiben cool

Dass die Stadträte fraktionsübergreifend die Ruhe weg haben, liegt schließlich auch daran, dass man ohne Dreh an der Steuerschraube auskommt – so liegt Singen beim Hebensatz für die Gewerbesteuer nach wie vor deutlich unter dem Wert von Konstanz. Der wichtigste Grund für die breite Zustimmung zur Finanzplanung aber dürfte die Verwendung des geliehene Geldes sein. Man ist sich einig, dass beispielsweise der Bau einer Kindergartens in der Neustadt und die Sanierung oder Ertüchtigung in Schulen Investitionen in die Zukunft sind. Gleichzeitig hält man sich bei den Wünschen zurück – wie etwa der seit Jahren bestehenden Forderung nach Sanierung des Hallenbads oder dem Neubau einer Sporthalle.

Titel Info Text Info Aufzaehlung_Info_Symbol .SK Plus