von Ingeborg Meier

"Vulkan-Genuss Hegau" – so heißt eine neue Mountainbike-Strecke, die Singens Oberbürgermeister Bernd Häusler gemeinsam mit Hilzingens stellvertretendem Bürgermeister Martin Schneble auf dem Hilzinger Laurentiushof nun eröffnet hat. Sie beginnt in Singen am LaGa-Parkplatz und verläuft dann größtenteils auf Hilzinger Gemarkung.

Die neue, aus zwei Schleifen bestehende Strecke mit 32 beziehungsweise mit 49 Kilometer Länge verspricht den Freizeitradsportlern und Mountainbikern unter den Urlaubsgästen aber nicht nur Sport und Spaß auf dem Geländefahrrad inmitten einer schönen Landschaft und abseits befestigter Straßen; sondern auch das Gefühl, dort zu fahren, wo sich auch schon die ganz Großen im Mountainbike (MTB)-Sport gemessen haben.

Die jetzt permanent ausgeschilderte Strecke ist nämlich in etwas abgeschwächter Form ein Teil des Hegau-Bike-Marathons. Nach zwei deutschen und zwei Europa-Meisterschaften im Mountainbike-Marathon wurde vergangenes Jahr hier auch die Weltmeisterschaft ausgetragen.

Weitere Strecken sollen folgen

Ein Profi muss man nicht sein, um hier zu fahren. Ein gutes Rad und Kondition sollte man für die abgespeckte WM-Strecke aber schon mitbringen, meint Peter Trumpp. Er kennt die Strecke. Er gehört zum Hegau Bike Team, dessen Mitglieder zu jedem der MTB-Marathons mit Hilfe des SÜDKURIER fit gemacht werden.

"Vulkan-Genuss Hegau" soll die Auftakt-Route für eine ganze Anzahl von weiteren Mountainbike-Strecken sein, die der Hegau-Tourismus-Verein gerade für die Region erarbeitet. Geschäftsführer Jörg Unger schmiedet ehrgeizige Pläne: Er hofft auf nichts weniger als ein Streckennetz von Tengen und Eigeltingen bis zum Schiener Berg.

Mountainbike-Strecken anzulegen, ist aufwendig

Bis das steht, wird es allerdings noch etwas dauern. Wie sich bei "Vulkan-Genuss Hegau" gezeigt hat, erfordert die Ausweisung einer Mountainbike-Strecke mit ihren direkten Eingriffen in die Natur viele Abstimmungen mit den Fachbehörden, viele Genehmigungen, dazu Kompromissbereitschaft und den guten Willen und Bereitschaft aller, die damit befasst oder durch die Maßnahmen und Streckenführung betroffen sind.

Bürgermeister dankt den Landwirten

Und so galt Schnebles ganz großes Dankeschön insbesondere den Landwirten. Sie waren bei der Eröffnung durch Reinhard und Heidi Schmidle vom Hilzinger Berghof vertreten. Reinhard Schmidle bat die Mountainbiker eindringlich um offensives Fahren. In das gleiche Horn blies Häusler: "Mit gegenseitiger Rücksichtnahme klappt das", so der Oberbürgermeister.

Urlaubsregion soll Radfahren als Marke etablieren

Für Häusler und Schneble ist die Strecke nicht einfach nur ein kleines Zusatzangebot. für sie ist sie viel mehr, nämlich ein weiterer wichtiger Schritt in der Tourismusentwicklung. Er hoffe, dass sich mit der neuen Mountainbike-Strecke neben dem Thema Wandern auch das Radfahren als Marke in der Raumschaft etabliere, meinte Häusler bei der Eröffnung der neuen Strecke.

Viel Lob gab es für Uli Lutz, auf dessen Initiative hin der Hegau-Bike-Marathon im Jahr 2002 ins Leben gerufen wurde. Und mit dessen Wirken letztlich nicht nur sportlich, sondern auch touristisch einiges angestoßen wurde. "Ohne ihn gäbe es auch den Vulkan-Genuss Hegau nicht", erklärte OB Häusler denn auch überzeugt.

Sportlicher Rundkurs Prinzipiell ist die Mountainbike-Strecke Vulkan-Genuss Hegau als 32 beziehungswweise 49 Kilometer langer Rundkurs konzipiert, in den man an jedem Punkt einsteigen kann. Offizieller Startpunkt ist der LaGa-Parkplatz in Singen. Die 32-Kilometer-Strecke verläuft von dort am Fuß des Hohentwiels über die Stauferhöfe nach Duchtlingen und zum Weiterdinger Grillplatz, dann über den Hohenstoffeln bis zum Wanderparkplatz Homboll. Weiter geht es über den Laurentiushof und das Freibad Hilzingen und rund um den Heilsberg. Über den Plören fährt man wieder nach Singen. Mit einer Schleife von Duchtlingen in Richtung Mühlhausen-Ehingen und Welschingen lässt sich die Strecke auf 49 km erweitern. Die Konzipierung und Ausschilderung machte die Albstadter Firma SkyderTrack Company. Für deren Chef Stephan Salscheider war es ein Heimspiel: Seine Eventmanagement-Firma organisiert den Hegau-Bike-Marathon. (drm)

