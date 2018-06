Singen Spielothek-Besucher rastet aus und würgt Frau auf dem Bahnhofsvorplatz in Singen

Spielothek-Besucher rastet aus und würgt Frau auf dem Bahnhofsvorplatz in Singen

Der aggressive Mann steht jetzt im Fokus der Polizei. Gegen den Tatverdächtigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Äußerst rabiat soll ein Spielothek-Besucher seine Aggressionen nach fehlendem Glück beim Glücksspiel an einer Bekannten ausgelassen haben: Am Sonntag gegen 23.15 Uhr soll der 34-jährige Mann laut Polizei zunehmend aggressiv geworden sein, bis er schließlich von seiner 37-jährigen Bekannten zum Verlassen der Spielothek bewegt werden konnte.

Im Treppenhaus des Gebäudes kam es dabei zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung, in deren Folge der 34-Jährige die Frau an den Haaren packte und einige Treppenstufen nach unten zog. Anschließend verlagerte sich der Streit auf den Bahnhofsvorplatz, wo der 34-Jährige die Frau massiv gewürgt haben soll und sie – wie es im Polizeuibericht heißt – in den Schwitzkasten nahm. Gegen den Tatverdächtigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.