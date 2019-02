Die Sparkasse Hegau-Bodensee hat im vergangenen Jahr eine symbolträchtige Wertmarke geknackt. Addiert man sämtliche Einlagen, Kredite und Wertpapiere, so wurden vom wichtigsten Geldhaus der Region erstmals mehr als 5 Milliarden Euro bewegt. Das ist eine schwer vorstellbare Summe – jedenfalls im Vergleich zu dem Betriebsergebnis, das bei einer Bilanzsumme von 3,258 Milliarden Euro (Vorjahr: 3,209 Milliarden Euro) mit 22,7 Millionen Euro ziemlich genau auf dem Niveau des Vorjahres (23 Millionen Euro) liegt.

Damit sind der Sparkassen-Chef Udo Klopfer sowie seine beiden Vorstandskollegen Jens Heinert und Alexander zufrieden, sie sprechen von einem soliden Ergebnis. Mit dieser Bewertung bleiben sie der konservativen Sprachregelung der Sparkasse treu, denn das Plus wurde in einer für Banken nicht gerade einfachen Zeit erwirtschaftet. So macht der Finanzwelt nach wie vor die Niedrigzins-Phase zu schaffen, weshalb allein der Zinsüberschuss bei der Sparkasse von 49,8 Millionen Euro (Vorjahr: 52,1 Millionen Euro) bei anderen Unternehmen der Branche Grund genug für Frohlocken wäre.

Während damit im Zinsgeschäft der Trend nach unten deutlich abgebremst werden konnte, blieb im Provisionsgeschäft sogar deutlich mehr übrig. Der Überschuss liegt bei 19,6 Millionen Euro und damit um 1,4 Millionen Euro (oder 7,7 Prozent) über dem Niveau des Vorjahres. Wichtig war dem Vorstandstrio auch die Botschaft, dass die 548 Mitarbeiter aktiv zum Ergebnis des Unternehmens beitragen – gute Ideen werden dabei in Form von Obligationen honoriert.

Unaufgeregte Personalpolitik

In Zahlen ausgedrückt konnte der Verwaltungsaufwand (Personal- und Sachkosten) binnen Jahresfrist um 800 000 Euro auf 47,6 Millionen Euro reduziert werden, was trotz der Fälligkeit tariflicher Gehaltserhöhungen erfolgte. Einzurechnen ist dabei auch die Reduzierung des Personals, die sich im Jahr bei zehn bis 15 Mitarbeitern bewegt. "Ohne diesen Abbau schafft man die Anpassung an den Markt nicht", sagt Udo Klopfer. Genutzt werde dabei die natürliche Fluktuation, sodass die restriktive Personalpolitik ohne viel Aufhebens vonstatten gehe.

500.000 Euro für gemeinnützige Projekte

Dass die Sparkassen im Allgemeinen und die Sparkasse Hegau-Bodensee im Besonderen mit ihrer Strategie in der derzeit alles anderen als stabilen Finanzwelt gut unterwegs sind, zeigt sich auch an der Entwicklung der Bank in den vergangenen drei Jahren seit der Fusion mit der Sparkasse in Stockach (die wichtigsten Daten dazu in der Grafik). Für Udo Klopfer, der sich selbst bewusst als Sparkässler und nicht als Banker versteht, gehört dazu die Gemeinwohlorientierung des Unternehmens. Im vergangenen Jahr belief sich das Sponsoring für gemeinnützige Zwecke auf mehr als 500 000 Euro. "Wo gibt es das sonst noch?" lautet dazu die rhetorische Frage des Vorstandsvorsitzenden.

Die Strategie passt offensichtlich zur Mentalität der Region. Dafür spricht die Entwicklung der Kundeneinlagen in den vergangenen drei Jahren (siehe Grafik), die in dieser Zeit um 134 Millionen Euro auf 2,668 Milliarden Euro stieg. Die Zahl kann als Indiz gewertet werden, dass das Sparen trotz der schleichenden, durch die politisch bedingte Geldentwertung noch immer einen hohen Stellenwert hat und die Sparkasse dabei hohes Vertrauen genießt.

Bankhaus sieht keine Eintrübung der Konjunktur

Die Kluft zwischen der Region und dem Rest der Welt kommt auch bei der Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung zum Ausdruck. Die Zahlen ebenso wie die persönlichen Eindrücke bei der Sparkasse Hegau-Bodensee deuten demnach auf keine spürbare Abkühlung oder einen echten Einbruch der Konjunktur hin. Beim Platzhirsch der Finanzbranche jedenfalls erlebt man eine anhaltende Investitionsbereitschaft. "Man kann", so die Beurteilung des Trios, "eine Krise auch herbeireden."