Singen Spannende Lokalgeschichte: Ein Theaterstück lässt starke Frauen aus Singens Geschichte zu Wort kommen

Das Theaterstück "Frauen, die sich trauen" nähert sich weiblichen Persönlichkeiten aus Singens Historie.

Singen – Es gab sie auch in Singen, die starken Frauen, die schon in der Vergangenheit ihren Mann standen. Vier Frauen aus drei Jahrhunderten kamen in dem Theaterstück "Frauen, die sich trauen" im archäologischen Hegau-Museum zu Wort, ein idealer Ort für eine Zeitreise. Wie das Museum sind auch sie verbunden mit der Geschichte Singens von den Anfängen bis in die heutige Zeit. Das Stück war ein Beitrag in der Reihe "Wir Frauen in Singen".

Da ist die Alemannenfürstin Inken (Isabella Eisenhart), die um 600 n. Chr. lebte und nach dem Tod ihres Mannes die Verantwortung für Land und Leute übernehmen musste. Fast 400 Jahre später ergeht es Herzogin Hadwig (Christine Steiger) ähnlich, sie kam als Witwe an die Macht. Schön war sie, den Leuten im Lande aber weit und breit ein Schrecken.

Mit der Krankenschwester Hedwig Peitavy (Eva M. Morandell) macht die Geschichte einen Sprung in das 20. Jahrhundert. Ihr Beruf war für sie Berufung, sie setzte sich unermüdlich in beiden Weltkriegen für die Verwundeten ein. 1964 wurde die Singenerin mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. Mit Gräfin Theodolinde von der Lilie (Manuela Trapani) stellt das Stück eine Frau vor, die im Schloss ein- und ausging, bevor das Hegau-Museum in den Räumen eröffnet wurde.

Nacheinander tauchten die Frauen aus der Vergangenheit auf und verschwanden wieder. Mit Texten über die Vergänglichkeit hatte Michaela Bauer, Schauspielerin und Regisseurin des Stückes, als geheimnisvolle Muse die Aufführung mit Texten über die Vergänglichkeit eröffnet und schloss den Zeitbogen zum Schluss. Der Stille im Raum folgte ein begeisterter Applaus für eine fesselnde Aufführung. Umrahmt von den Musikerinnen Elisabeth Wäschle und Heike Leuenberger gaben die vier Schauspielerinnen auf beeindruckende Weise den Frauen Gestalt, enthüllten ihre Gedanken um alltägliche Aufgaben, Sorgen und kleine Freuden. Eingebunden in die Ereignisse der jeweiligen Zeit, ließen sie Epochen der Singener Geschichte aufleben.