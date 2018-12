von Nora Hermanrud

Erschreckt zuckten die Viertklässler der Hardtschule zusammen, als Henriette Wich ihre Stimme erhob. Die Kinderbuchautorin war für eine Lesung zu Gast im Klassenzimmer, und gerade ging es um einen spannenden Fall, welchen sie lebhaft vorlas. Immer wieder war ein "Oh" oder "Ah" von den Kindern zu hören. Sie hatten sich in einem Halbkreis versammelt, sodass sie alle die Autorin gut im Blick hatten.

Zu den bekanntesten Buchreihen von Henriette Wich gehören "Die drei Ausrufezeichen", und genau aus dieser Reihe hatte sie ein Buch für die Schulstunde dabei. Die drei Ausrufezeichen sind Detektivinnen und – anders als bei den drei Fragezeichen – die Protagonisten sind weiblich.

Publikum hört höchst konzentriert zu

Henriette Wich hat sich entschieden, den Kindern den Band "Tatort Kreuzfahrt" ihrer Buchreihe vorzustellen. In diesem dürfen die jungen Detektivinnen eine Band zu einem Videodreh auf eine Kreuzfahrt begleiten und geraten auch dort in einen spannenden Fall. Die Spannung, die Wich beim Lesen aufbaut, fesselt die Kinder total: Manchmal erschrecken sie sich, sind erstaunt. Beim Vorlesen nutzt die Autorin ihre Gestik und setzt auch Akustik ein: Einzene Rufe und gar Schreie in spannenden Situationen lassen das Publikum höchst konzentriert zuhören.

Zwischen den Lesungen bindet Henriette Wich die Kinder auch immer wieder ein und veranstaltet zunächst mit ihnen ein Rätsel, bei dem die Viertklässler ihre Vermutungen abgeben sollen, wie man den Fall lösen könnte und welche Verdächtigen es gibt.

Autorin animiert die Kinder zu eigenen Geschichten

Die Grundschüler gehen mit sehr viel Geschick an die Sache heran und denken mit. Gute Vorschläge lobt die Autorin und animiert die Kinder anschließend dazu, ihre eigenen Geschichten zu erfinden – was ebenfalls erfolgreich verläuft. Einzelne Kinder sollen Wörter nennen, und aus diesen erfinden dann alle zusammen eine neue Geschichte. Die Autorin war beeindruckt von den detektivischen Fähigkeiten der Schüler und hatte eine Überraschung: Die Kinder bekamen, passend zur Vorweihnachtszeit, einen Drei-Ausrufezeichen-Adventskalender geschenkt. Außerdem hatte sie ein Quiz vorbereitet, bei dem die schnellsten Kinder auch etwas gewinnen konntenen. Der schnellste Junge gewann einen neuen Band ihrer Reihe, ein Mädchen, das ebenfalls sehr schnell mit der Antwort war, ebenso.

Zum Schluss durften die Viertklässler der Autorin noch Fragen stellen. Beispielsweise: Ob es es manchmal schwierig sei, Autorin zu sein. Henriette Wich gestand: "Es gibt schon Tage, an denen mir manchmal nichts einfällt, jedoch gibt es auch Tage, an denen ich sehr kreativ bin und viele Ideen habe."