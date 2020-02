Der Film, der wiederholt in Singen gezeigt wurde, aber darüber hinaus auch in Berlin in der Landesvertretung Baden-Württemberg, in verschiedenen Städten in Polen und der Ukraine, hat bei den Zuschauern zu starken Reaktionen geführt. Marcus Welsch berichtet über seine Erfahrungen bei den Dreharbeiten sowie bei der Präsentation des Dokumentarfilms. Da er sich öfters in der Ukraine und in Polen aufhält, wird er darüber hinaus auch über die beiden Länder in der heutigen Zeit berichten. Die CDU Singen freut sich auf einen interessanten Abend und eine spannende Diskussion und lädt jeden Interessierten hierzu herzlich ein.