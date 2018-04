Gottmadingen Sozialkreis steht als Helfer in der Not in den Startlöchern

Sozialkreis steht als Helfer in der Not in den Startlöchern

Die gerade als Verein gegründete Organisation will bei sozialen Nöten helfen. Wie bei der erfolgreichen Leukämie-Hilfe für Marisa vor zehn Jahren.

Der Fall der an Leukämie erkrankten Marisa beschäftigte vor zehn Jahren viele Menschen. Ihr hatte geholfen werden können, ein Spender hatte sich gefunden. "Das Wunder von Gottmadingen" im Jahr 2008 kann als die Geburtsstunde des Sozialkreises gesehen werden. Aus einer losen Helfergemeinschaft wurde eine Einrichtung, die sich als Koordinator aller sozialen Vereinigungen versteht, und 2016 ein eingetragener Verein, der Menschen in Notlagen hilft.

So hatte Vorsitzender Peter Löchle zur ersten Hauptversammlung des Sozialkreises in die Räume der AWO geladen. In den zehn zurückliegenden Jahren hatte der Sozialkreis einiges bewegt und vielen Menschen geholfen. Löchle machte klar: "Wem wir helfen, werden wir nicht veröffentlichen." Nur so viel: Der Verein sei mit einem guten Kassenstand handlungsfähig. Firmen und Organisationen unterstützten den Sozialkreis, der sich im Wesentlichen mit Zuschüssen und Spenden finanziert.

An einigen Beispielen wurde deutlich, was in der Gemeinde auf sozialer Ebene bewegt wird. Thomas Stockburger referierte über die freie evangelische Gemeinde, Carola Bühler über die Angebote der Spielraum GmbH, Christa Hummel über den katholischen Kindergarten, Herbert Buchholz über den "Arbeitskreis Aach", Bernd Stockburger über die evangelische Kirchengemeinde und Bürgermeister Michael Klinger über die vielseitige Sozialarbeit der Gemeinde, für die Gottmadingen unterm Strich 1,87 Millionen Euro ausgibt.

Mitglieder des Sozialkreises Gottmadingen sind die Arbeiterwohlfahrt (AWO), Bürgerhilfe in Gottmadingen (BiG), das Deutsche Rote Kreuz (DRK), der Förderverein Eichendorff Realschule, die Spielraum GmbH, evangelische Kirche mit Kindergarten, freie evangelische Gemeinde, katholische Seelsorgeeinheit, der katholische Kindergarten, Ausschuss Caritas und Soziales, die Kirche des Nazareners, Kolpingfamilie, der Kinderschutzbund, Sozialverband VdK.

Informationen im Internet: