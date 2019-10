Die gelben Elemente auf der Drohnenaufnahme lassen schon Zwischendecken für die nächste Etage oberhalb des Kellergeschoss erahnen. Auch in der Kreisstadt des Schwarzwald-Baar-Kreises ist ein Einkaufszentrum geplant, das Forum in Schwenningen sollte eigentlich vor dem Cano eröffnen. Dort wächst allerdings nichts in die Höhe und vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass es frühestens zum Weihnachtsgeschäft 2022 eröffnen soll.