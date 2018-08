Smart-Fahrer übersieht Range-Rover 23. August 2018, 15:20 Uhr

Zwei Leichtverletzte und rund 12 000 Euro sind laut Polzei die Bilanz eines Unfalls am Mittwochmittag gegen 12.45 Uhr an der Kreuzung Am Posthalterswäldle/Alemannenstraße in Singen.