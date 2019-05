Am 19. Mai ist es so weit: Die Region beidseits der Grenze trifft sich wieder beim slowUp Schaffhausen-Hegau. Die größte grenzüberschreitende Veranstaltung erlebt in diesem Jahr ihre 15. Auflage. Marcel Theiler ist ein slowUp-Mann der ersten Stunde. Er war von Anfang an Mitglied des Organisationskomitees. Seit zwei Jahren ist er dessen Präsident. Der SÜDKURIER hat sich mit ihm über die Höhepunkte dieses überaus attraktiven autofreien Erlebnis-Sonntags für die ganze Familie unterhalten.

Herr Theiler, der slowUp –Termin ist bei vielen fest im Kalender markiert. Jahr für Jahr nehmen Tausende Teilnehmer auf dem Fahrrad, mit Inline-Skates oder per pedes teil. Wie erklären Sie sich die Beliebtheit der Veranstaltung?

Das Fortbewegen aus eigener Muskelkraft auf Straßen, die für den motorisierten Verkehr während sieben Stunden gesperrt werden, macht den besonderen Reiz aus. Es herrscht richtige Volksfeststimmung in den einzelnen Villages. Oft kommt es zu spontanen Begegnungen, die nicht selten gar zu grenzüberschreitenden Bekanntschaften führen.

Wie lange ist denn die slowUp-Strecke. Und wie verläuft die Route?

Der 38 Kilometer lange Rundkurs führt von Schaffhausen über Herblingen, Thayngen, Gottmadingen, Buch, Ramsen, Gailingen, Dörflingen, Büsingen zurück nach Schaffhausen. Wer den ganzen Rundkurs absolviert, passiert insgesamt sechsmal die Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz. Übrigens kann die Strecke dank eines kostenlosen Shuttle-Bus, der zwischen Thayngen und Dörflingen pendelt, massiv abgekürzt werden.

Die Orte, durch die der slowUp führt, sorgten bisher für ein tolles Angebot an Speisen und Getränken und für ein unterhaltsames Rahmenprogramm mit Spiel und Spaß für Jung und Alt. Das ist auch sicherlich bei der jetzigen Durchführung der Fall?

Von all diesen Aktivitäten lebt die besondere slowUp-Stimmung. Der Anlass ist für alle Generationen ausgerichtet. Speziell für Kinder werden jede Menge Attraktionen angeboten.

Wie viele Helfer sind denn dazu nötig?

Für die Sicherheit und das Betreiben der zahlreichen Festwirtschaften und Festplätze stehen rund 800 Helfer im Einsatz. Allein diese Anzahl Mithelfende spricht für die Größenordnung des Erlebnistags.

Was dürfen die Teilnehmer erwarten?

Das umfassende Konzept wie auch die Streckenführung haben sich in all den Jahren sehr bewährt. Die alljährlich sehr hohe Teilnehmerzahl spricht für sich. An diesen Erfolg möchten wir von Jahr zu Jahr anknüpfen.

Ist die Teilnahme auch für Menschen mit einer Behinderung und Rollstuhlfahrer möglich?

Selbstverständlich ist eine Teilnahme für jedermann möglich. Genau darum geht‘s auch bei einem slowUp. Es gibt zum Beispiel einen Shuttle-Bus, der bei Bedarf hilft, den Stutz – die Steigung – hinter Ramsen bis kurz vor Gailingen zu bewältigen. Auf vielen Festplätzen gibt es extra spezielle Toiletten für Menschen mit einer Behinderung. Alle sind herzlich willkommen!

Was mache ich, wenn ich mitfahren möchte, aber vielleicht als Urlaubsgast kein eigenes Rad habe?

Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, Fahrräder bei Rent a Bike zu reservieren, siehe www.rentabike.ch. Die Räder müssen allerdings im Vorfeld, bis spätestens Freitag vor dem Event, bestellt werden. Außerdem bieten zahlreiche Fachgeschäfte Leihfahrräder an.

Den Startschuss gibt ja der Schaffhauser Regierungspräsident Ernst Landolt am Salzstadel in Schaffhausen. Als Teilnehmer muss ich aber doch nicht unbedingt in der Munot-Stadt anfangen, oder?

Natürlich braucht niemand extra zum Startschuss zu kommen. Ein Einstieg in den Rundkurs ist überall möglich. Einzig die Fahrtrichtung ist im Uhrzeigersinn vorgegeben. Die detaillierten Informationen sind auf der Internetseite www.slowup.ch zu finden.

Machen Sie selbst auch mit?

Auf jeden Fall trifft man mich auch auf der Strecke an. Ich werde zusammen mit den Schirmherren, Sponsoren und Vertretern der wichtigsten Partner vom slowUp die herrliche Landschaft zwischen den Hegauvulkanen und dem Rhein mit dem Velo erkunden.