Frau Panzer, in diesem Jahr hatten Sie einen Arbeitsschwerpunkt wegen des 125-jährigen Bestehens des Ortsvereins des Deutschen Roten Kreuzes. Sie haben für dieses Jubiläumsjahr unter anderem eine Ausstellung organisiert, die im Herbst in der Sparkasse zu sehen war. Wie lange Vorlauf braucht man als Stadtarchivarin, um so eine Ausstellung zusammenzustellen?

Für die Ausstellung hatten wir ungefähr ein halbes Jahr Vorlauf. Im Februar haben wir alle Beteiligten mit ins Boot geholt, die an der Vorbereitung der Ausstellung mitgewirkt haben Dass ich den Festvortrag beim Festakt Anfang Oktober halten sollte, wusste ich allerdings schon länger.

Wieviel Arbeit steckt in so einem Projekt? Geht das neben dem Tagesgeschäft?

Die meiste Arbeit lag schon bei mir und den Mitarbeiterinnen im Stadtarchiv. Und die Hausdruckerei hat uns großartig beim Ausstellungs-Layout unterstützt! Man muss sich die Zeit für so ein Projekt schon zusätzlich frei schaufeln und manches vom Tagesgeschäft bleibt auch vorübergehend mal liegen. Aber mit meinem guten Team haben wir das alles gut geschafft. Ein großer Vorteil war auch, dass wir hier im Archiv auch das Vereinsarchiv des DRK und eine umfangreiche Fotosammlung haben. Somit waren die Fotos schon im Hause und mussten nur noch ausgewählt werden. Grundsätzlich gehört das Machen einer solchen Ausstellung ja nicht unbedingt zum Kerngeschäft eines Stadtarchivs.

Hatten Sie in der Vorbereitungszeit Helfer aus den Reihen der DRK?

Ja. Ich hatte auch große Hilfe durch Helmut Fluck von den DRK-Senioren. Er hat mich mit seinem großen historischen Wissen sehr unterstützt. Oder auch Gertrud Wagner und das Ehepaar Horst und Eva Wenzel, ebenfalls langjährige ehrenamtliche Helfer beim DRK Ortsverein. Beim Aufbau der Ausstellung waren sie alle und noch viele weitere Helfer des DRK beteiligt. Die ausgestellten Dinge wie das Zelt oder die Uniformen lagerten ja im Depot des DRK in der Hauptstraße.

Auch das Hegau-Museum hat sich an den Vorbereitungen beteiligt. Inwiefern?

Der Leiter des Hegau-Museums, Ralph Stephan, hat uns mit Exponaten aus der stadtgeschichtlichen Sammlung unterstützt. Wir haben ja bisher leider noch kein stadtgeschichtliches Museum. Das wäre eigentlich dringend erforderlich, um die vielen Schätze angemessen präsentieren zu können.

Frage: Ist im Stadtarchiv für so eine Jubiläumsausstellung eigens eine Mitarbeiterin zuständig, die alles zusammenträgt? Oder gab es auch so eine Art „runde Tische“, wo alle Beteiligten sich zusammengesetzt haben?

Um das Inhaltliche habe ich mich selbst gekümmert. Doch organisatorische Dinge lagen bei zwei Mitarbeiterinnen des Stadtarchivs, die sich um Fotos und anderes wie den Ausstellungsaufbau gekümmert haben. Runde Tische gab es aber nur selten. Heute laufen viele Absprachen einfach und unkompliziert über E-Mail.

Britta Panzer, Leiterin des Stadtarchivs | Bild: Jolanta Dusilo

Kommen bei solchen Jubiläen manchmal auch neue Dinge ans Licht, die im Archiv vielleicht verborgen waren oder taucht Material auf, das Sie erst von Zeitzeugen bekommen?

Wenn man sich mit solch einem Projekt beschäftigt, findet man auch immer Neues, da man Geschichte immer wieder aus verschiedenen Blickwinkeln angeht. Ich will Ihnen zwei kleine Beispiele nennen: Die Ausbildung im Männerhilfsverein, eine der beiden Wurzeln des Singener DRKs, war von Anfang an auf den Kriegseinsatz ausgerichtet, das geht auch ganz klar aus der Satzung hervor. Und der Frauenhilfsverein trug beispielsweise durch die Organisation der Übernahmestelle für Geflüchtete im Ersten Weltkrieg maßgeblich zur Qualifizierung und politischen Emanzipation der Frauen bei. Inhaltlich wurde für die Ausstellung einiges aufgearbeitet und es kamen Fotos zu Tage, die vorher noch nie gezeigt wurden. Die Gespräche mit Zeitzeugen wie Helmut Fluck waren sehr interessant. Wir wollen zukünftig auch Veranstaltungen mit Zeitzeugen anbieten, denn wir haben ja im Archiv nun auch den neuen Benutzersaal, der für solche Veranstaltungen bestens geeignet ist. Im kommenden Jahr ist ein Workshop zum 2. Weltkrieg geplant. Da können dann Zeitzeugen auch eigenes Material mitbringen. Es geht uns darum, ins Gespräch zu kommen.

Bei der Ausstellung in der Sparkasse waren auch historische Dinge wie ein Einsatzzelt, Feldbett oder historische Uniformen zu sehen waren. Woher hatten Sie diese?

Mit dem Einsatzzelt, das aus den Beständen des DRK stammt, wollten wir die Ausstellung besser erlebbar machen und einen Raum schaffen. Dies war im offenen Foyer der Sparkasse etwas schwierig. Eine solche Ausstellung wäre sicher besser in einem stadtgeschichtlichen Museum untergebracht.

Der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes eröffnete bei der Museumsnacht eine Ausstellung in der Sparkasse Hegau-Bodensee anlässlich des 125-jährigen Bestehens. Im Bild (von links) Helmut Fluck, Gertrud Wagner, Horst Wenzel, Eva Wenzel, Stadtarchivarin Britta Panzer, Udo Klopfer und Bernd Häusler. | Bild: Susanne Gehrmann-Röhm

Wird das DRK-Jubiläum ein Schwerpunkt im nächsten Singener Jahrbuch?

Nein. Im kommenden Singener Jahrbuch ist die Eingemeindung des Hohentwiel, die ja zum 1. Januar 1969 erfolgte, das Schwerpunktthema. Aber mein Festvortrag zum Jubiläum des DRK wird abgedruckt sein. Dies war ein Wunsch von vielen, die beim Festakt anwesend waren.

Welche Projekte hat das Stadtarchiv sonst noch im Jahr 2019?

Wegen des 50-jährigen Jubiläums der Eingemeindung des Hohentwiel wird es eine Ausstellung unter dem Motto „HTWL – der Berg im Blick“ geben. Das Archiv hat ja eine große Sammlung von Grafiken des Hohentwiels. Es soll beleuchtet werden, wie der Berg als künstlerisches Motiv und als touristisches Ziel entdeckt wurde. Die Ausstellung soll am 14. September im Kunstmuseum eröffnet werden und voraussichtlich bis Februar 2020 dauern. Auch ein Rahmenprogramm ist geplant. Ein weiteres Großprojekt des Stadtarchivs ist die Einführung der elektronischen Aktenführung (Dokumentenmanagementsystem). Singen wird dadurch zunehmend digital. Und dann müssen wir unsere Akten dringend digitalisieren, denn das Papier zerbröselt ja mit der Zeit.