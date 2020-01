Visionen gibt es zuhauf, die Kunst aber ist die Einordnung des Machbaren. OB Häusler gibt dafür in seiner Rede beim Neujahrsempfang einige Beispiele und nur eines kann ihn dabei unterbrechen: Es ist der Beifall der Besucher.

Es läuft in Singen und zumal an diesem Abend ist das wörtlich zu nehmen. Es sind nur wenige Minuten über der Zeit für den auf 19 Uhr angekündigten Beginn der Rede von Oberbürgermeister Bernd Häusler und noch steht man am Freitag beim Neujahrsempfang