Singens Ehrenbürger Wilhelm Josef Wai­bel feiert am heutigen Dienstag, 19. März, seinen 85. Geburtstag. 1934 geboren, erlebte er die Zeit des Nationalsozialismus als Kind.

Singen Filmdoku über Zwangsarbeit in Singen feiert viel beachtete Premiere Das könnte Sie auch interessieren

Dennoch hat ihn diese Phase der deutschen Geschichte zeitlebens nicht mehr losgelassen. Für sein Engagement zur Aufarbeitung der Situation der Zwangsarbeiter in Singener Großbetrieben während des Zweiten Weltkriegs wurde er 2016 zum Ehrenbürger der Stadt ernannt. Dabei erinnert er gerne daran, dass er nicht jederzeit als Musterbürger in der Stadt gesehen wurde – zum Beispiel als er Mitte der 80er Jahre eine Bürgerinitiative gegen die Bebauungspläne im damaligen Neubaugebiet Bruderhof gegründet hatte.

Singen Singens Städtepartnerschaften funktionieren bestens Das könnte Sie auch interessieren

Bereits in den 70er Jahren hat er begonnen zum Thema Zwangsarbeit zu forschen – ohne Abitur und ohne Studium. Seine Recherchen gipfelten 1995 in der Veröffentlichung des Buches „Schatten am Hohentwiel“, in dem er seine Forschungsergebnisse niedergeschrieben hat. Seine Arbeit führte auch zur Städtepartnerschaft mit der ukrainischen Stadt Kobeljaki, der Heimat vieler Menschen, die in Singen Zwangsarbeit leisten mussten. Sein Tun wurde vor Kurzem vom Filmemacher Marcus Welsch in der Produktion „Der Chronist“ dokumentarisch aufgearbeitet.