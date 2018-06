Singen Singens Automeile sucht neue Auszubildende

Ausbildung mit viel PS: Robert-Gerwig-Schule öffnet Türen zum Tag rund ums Auto.

Das Rennen um auf qualifizierte Auszubildende beschäftigt alle Branchen – und auch die Automobilwirtschaft: Die schickt jetzt aktuelle Azubis an den Start, um neue Kollegen zu gewinnen. Angehende Automobilverkäufer veranstalten am Mittwoch, 27. Juni, an der Robert-Gerwig-Schule in Singen einen Tag rund ums Auto – und dabei wird natürlich lackiertes Blech in seiner schönsten Form präsentiert. Die Azubis von heute bringen Firmenwagen als Ausstellungsfahrzeuge mit, um den Lehrlingen von morgen zu zeigen, womit sie künftig in de schule fahren können – zumindest, wenn im nächsten Jahr wieder ein tag rund ums auto veranstaltet wird. "Von McLaren über BMW ist bis Kia und Ford einiges vertreten", kündigt Mitinitiator Dirk Weiermann an. Aber nicht nur Fahrzeuge soll es zu sehen geben, auch die Arbeitsabläufe im Autohauses werden aufgezeigt. Ziel sei, Schulabgänger auf die Berufung Autohandel aufmerksam zu machen. Das müsste eine Branche sein, in der sich Leistung lohnt...