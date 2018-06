Singen Singener vermissen Museumslok: Ein Krokodil auf dem Abstellgleis

Rostiges Schicksal einer eisernen Rarität: Singens Museumslok steckt in Rheinland-Pfalz und eine Rückkehr an Hohentwiel scheint ausgeschlossen.

Nur wenige erinnern sich noch an Singens Museumslokomotive. Vor mehr als 30 Jahren hat der Gemeinderat beschlossen, eine ausgemusterte Lok der Deutschen Bundesbahn zu kaufen. Knapp 44 000 Mark wurden investiert, um ein Exemplar des deutschen Krokodils vor der Verschrottung durch die Bahn zu retten, wie Singens Pressesprecher Achim Eickhoff durch einen Blick ins Archiv in Erfahrung bringen konnte. Mit den Eisenbahnfreunden Hegau wurde ein Verein gegründet, um die Lok zu betreuen und äußerlich zu renovieren. "2796 ehrenamtliche Stunden wurden in die Renovierung der Lok gesteckt", berichtet Eickhoff. Heute ist die Singener Museumslok ein Stück Erinnerung. 2002 wurde die damals nur rollfähige Lok an die Prignitzer Eisenbahngesellschaft vermietet, die die Österreichischen Bundesbahnen mit der Instandsetzung der Lok beauftragten.

Als Deutsches Krokodil werden die klassischen, schweren Güterzug-Elektrolokomotiven der Baureihe E 93 und E 94 bezeichnet. Zwei längere Vorbauten mit den Antriebsachsen und Motoren, sowie einem gelenkig verbundenen Mittelteil mit Führerständen und Transformator, sorgten für eine gute Kurvengängigkeit bei gleichzeitiger Leistungsstärke. Doch von den ursprünglich 197 gebauten Exemplaren gibt es derzeit deutschlandweit laut Eisenbahnexperten nur noch rund 34 Loks, wobei viele davon – wie die Singener Museumslok – nicht mehr fahrtauglich sind. Seit 2014 hat das Singener Exemplar keine Betriebszulassung mehr, wie Klaus Ulshöfer als Geschäftsführer der Pfalzbahn erklärt. Das privat geführte Eisenbahnunternehmen ist seit 2009 Mieter der Lok. Ulshöfer hofft zwar, die Betriebszulassung wieder zu erlangen. Es handele sich dabei aber um ein kompliziertes und sehr kostspieliges Vorhaben und dafür benötige man Spezialfirmen – und die seien rar. Mittlerweile steht die Lok in einem Bahnhof in Schwarzerden in Rheinland-Pfalz und ist nach wie vor an die Pfalzbahn Eisenbahnbetriebsgesellschaft vermietet.

Für den Singener Gerd Wilde, früher selbst bei den Eisenbahnfreunden aktiv, ist dies ein Unding. "Ich verstehe einfach nicht, warum weder die Eisenbahnfreunde Hegau, noch die Stadt Singen sich darum kümmern. Es ist einfach schade um die tolle Lok." Achim Eickhoff hingegen warnt vor zu viel Begeisterung. Da die reptiliengrüne Lok als Solitär auf einem Gleis am Bahnhof gestanden habe, sei die Anziehungskraft eher bescheiden gewesen. Im Rahmen eines geplanten, stadtgeschichtlichen Museums könne die Lok aber eine Rolle spielen und in Kombination mit anderen geschichtlichen Ausstellungsstücken neue Strahlkraft entwickeln. Optimal wäre es nach seiner Einschätzung, wenn die Lok im Rahmen eines Museumszuges eingesetzt werden könnte und damit Fahrgäste aus einem größeren Umkreis anlockte – ähnlich wie bei der Sauschwänzlebahn. "In einem solchen Fall", sagt er, "stellt sich aber die Frage der Finanzierung und des Betreibers. Dies ist sicherlich nicht die oberste Aufgabe einer Stadt." Wie es nach 2019 mit der Lok weitergehen wird, ist laut Achim Eickhoff offen. Laut Vereinbarung mit der Pfalzbahn wurde der Mietzins ausgesetzt, seitdem die Lok keine Betriebserlaubnis mehr hat. Sobald diese wieder in Betrieb sei, werde der Mietzins wieder erhoben.

Auch für Klaus Michael Peter, Gründungsmitglied der Eisenbahnfreunde Hegau und Herausgeber des Singener Jahrbuchs, wäre der Gedanke, das Museumsstück wieder in Singen zeigen zu können, eine fantastische Idee. Doch auch er kennt die Haken. Das Exemplar Witterungseinflüssen ungeschützt auszusetzen berge die Gefahr, dass sie schnell verrottet. Man könnte die Lok farblich restauriert in eine Glas-Verkleidung stellen und zum Beispiel gegenüber des Bahnhofs in die Cano-Planungen integrieren. "Das Cano wäre dann das einzige ECE in Deutschland mit einer echten Lok", so Peter.