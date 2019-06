62 888 Kilometer – diese Zahl kann sich sehen lassen. Beim Stadtradeln haben insgesamt 338 Bürger drei Wochen lang kräftig in die Pedale getreten und das Auto damit so oft es ging, stehen gelassen. Bei der Abschlussveranstaltung wurden jetzt die Preise für die aktivsten Teams vergeben. Außerdem gab es drei Preise, die unter den Teilnehmern der Schnitzeljagd, die als Auftakt am 5. Mai stattgefunden hatte, verlost worden war.

17 Teams waren dabei

Bereits zum dritten Mal hat Singen an der Kampagne „Stadtradeln„ mitgemacht. Diese Aktion, die in Singen vom 5. bis 25. Mai lief, ist eine Kampagne des Klima-Bündnisses, ein Netzwerk europäischer Kommunen in Partnerschaft mit indigenen Völkern, das lokale Antworten auf den globalen Klimawandel entwickelt. „Wir danken allen Teilnehmern, die uns bei unser Initiative unterstützen, die Mobilität zu verändern“, sagte Oberbürgermeister Bernd Häusler. Insgesamt haben die 17 Teams, darunter auch 18 Parlamentarier, in diesen drei Wochen 8930 Kilogramm CO2 eingespart. Mit der geschafften Kilometerzahl könnte man eineinhalb Mal die Erde umrunden.

Team Amcor schafft die meisten Kilometer

Die meisten Kilometer hat das Team von Amcor mit 69 aktiven Radlern geschafft. Für 18 345 Kilometer und eine CO2-Einsparung von 2605 Kilogramm gab es den ersten Preis, eine Radservice-Station. Die Radverkehrsbeauftragte Petra Jacobi übergab einen Gutschein an die Vertreter des Teams von Amcor. Einen Gutschein für einen Radcheck erhielten die beiden teilnehmenden Schulen. Das Hegau-Gymnasium war mit 84 Aktiven 11 387 Kilometer geradelt und damit 1617 CO2 eingespart. Das Team „Trethoven“ von der Beethovenschule war mit 20 Teilnehmern und 3495 Kilometern am Start (CO2-Einsparung 496 Kilogramm).

Die Gewinner

Ein schickes Rad im nostalgischen Look in mintgrün hatte die Firma Madbike aus Singen als Hauptpreis für den Gewinner bei der Schnitzeljagd gespendet. Dieses ging an Ursula Bubeck. Je eine Fahrradtasche von Ortlieb gewannen Mareike Nestlen und Claudia Rehling.