Weinfest und Singen – diese Kombination scheint perfekt zusammenzupassen. Tausende Besucher feierten drei Tage bei der Premiere des ersten Weinfestes auf Singener Gemarkung. Nach Angaben von Thomas Spörrer, der zusammen mit seinen Mitstreitern Frank Schuhwerk, Kay Brüggemann und Philipp Uriche für die Organisation zuständig war, kamen von Donnerstag bis Samstag um die 5000 Besucher in den Eichenhain um mit einem Viertele Weißen, Roten oder Rosé anzustoßen. Und gerade das Ambiente des Eichenhains auf dem ehemaligen Areal der Landesgartenschau entwickelte sich zu einem echten Pfund.

„Wir wollten den Eichenhain als neues Veranstaltungsgelände in Singen etablieren, dies ist uns gelungen“, betonte Thomas Spörrer auf Nachfrage des SÜDKURIER. Der Platz würde perfekt funktionieren. Zudem sei es für die Organisatoren wichtig gewesen, dass das Weinfest bei den Singener und den Besuchern aus der Region angenommen werde. „Wir haben bisher nur positives Rückmeldungen erhalten“, so Spörrer weiter. Auch die teilnehmenden Weingüter und Winzer hätten ihm dies bestätigt. „Alle Beteiligten haben das Weinpotenzial Singens hervorragend herausgestellt.“

Dass die Singener neben dem Stadtfest auch Weinfest können, zeigte sich besonders an den Resonanz der zahlreichen Besucher, die sich ein lauschiges Plätzchen im Eichenhain ergatterten. Ulrike und Siegfried Maier aus Riedheim waren am Samstag ebenfalls im Eichenhain und waren von der Lokalität begeistert: „Der Platz ist wahnsinnig schön. Der Rundweg unter den Bäumen mit den Ständen und den Tischen in der Mitte samt der tollen Beleuchtung hat es uns angetan.“

Auch Christa und Helmut Huber waren sich einig: „So ein Fest hat in Singen noch gefehlt. Hier trifft man nette Leute und kann sich entspannt unterhalten.“ Die gute Stimmung liege ihrer Meinung nach mitunter auch am schönen Ambiente, das zum Entspannen einlädt. Wolfgang Seliger bezeichnete das Weinfest gar als die schönste Veranstaltung in Singen nach dem Burgfest. Für Sandra Storz war es schön zu sehen, dass das Gelände der ehemaligen Landesgartenschau wieder aus dem Dornröschenschlaf geweckt und nach 2000 wieder genutzt werde.

Die Vielfalt der regionalen Winzer

Claudia Kessler-Franzen, Geschäftsführerin von Singen aktiv, lobt das Engagement der lokalen Winzer und Weinbauern, die sich am Weinfest beteiligt hatten. Der persönliche Kontakt sei eine der Stärken der Veranstaltung gewesen: „Mich hat sehr gefreut, dass die Weinvielfalt unserer Region und auch von unserer Partnerstadt Celje gezeigt worden ist. Besonders war, dass die Winzer selbst mit ihren Teams vor Ort waren. So konnten die Besucher auf persönliche Wein-Entdeckungstour gehen.“

Zwischendurch habe sie den Eindruck gehabt, dass die Singener und die Besucher aus der Region geradezu auf ein Weinfest gewartet hätten. Die Organisatoren hätten mit einem guten Händchen viele Details bedacht. Sei es der ausgeleuchtete Spielplatz für die Kinder, die Möglichkeit eine Picknickdecke auszuleihen oder der liebevoll dekorierte Platz mit einer angenehmen Beleuchtung und vielen weiteren Details. „Jetzt haben wir Singener unser eigenes schönes Weinfest. Eine Wiederauflage wäre ein Gewinn für unsere Stadt“, so Kessler-Franzen.

Angesichts des enormen Zuspruchs, kündigte Organisator Thomas Spörrer eine Fortsetzung des Singener Weinfestes für 2020 an. „Davon gehen wir derzeit aus“, sagte er. Die Signale von den Weingütern und Partnern wie der Stadt Singen sei positiv. Sein Ziel für 2020 wäre, dass sich alle vier Singener Partnerstädte auf dem Weinfest im kommenden Jahr präsentieren würden. In diesem Jahr war lediglich ein Stand aus der slowenischen Stadt Celja vor ort. „Wenn La Ciotat, Pomezia und Kobeljake 2020 mit dabei wären, wäre das wirklich fantastisch“, wünscht sich Spörrer.