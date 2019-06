„Die Färbe“ wurde einmal mehr für den Monica-Bleibtreu-Preis bei den Privattheatertagen in Hamburg vom 11. bis 23. Juni nominiert, inzwischen stehen Spielort und Spielzeit für die Theatertruppe aus Singen fest. Am Freitag, 21. Juni, 20 Uhr, werden die Schauspieler Alexander Klages, Elmar Kühling und Milena Weber in Begleitung der Musiker Antje Steen und Fabian Dobler im Theater Kehrwieder das Stück „111 – Übern Berg“ inszenieren. Zwei Tage später – am 23. Juni – werden im Rahmen einer Galaveranstaltung in den Hamburger Kammerspielen dann die Preisträger genannt.

Die Färbe tritt bei dem Festival gegen drei Mitbewerber in der Kategorie Zeitgenössisches Drama an. Nach Angaben der Färbe-Dramaturgin und Managerin Cornelia Hentschel handelt es sich um den Bereich, in dem die Konkurrenz am größten ist. Von den rund 80 bis 100 Privattheatern, die sich mit ihren Inszenierungen an dem Wettbewerb beteiligen, treten demnach etwa 50 Prozent mit aktuellen Dramen an. Entsprechend geringer ist die Zahl der Bewerbungen in den beiden anderen Kategorien Komödie und Klassiker, in denen ebenfalls jeweils vier Produktionen für das Hamburger Festival nominiert wurden.

Nur wenige schaffen die Nominierung

Die Singener Theaterleute werten allein die Nominierung als großen Erfolg, zumal sie in diesem Jahr im dramatischen Fach unter die letzten Vier gekommen sind. Insgesamt hat es die Färbe in den acht Jahren des Bestehens des Hamburger Festivals auf fünf Endrunden gebracht – ein Erfolg, den Cornelia Hentschel irgendwie nicht so recht zu realisieren vermag. Sie veranschlagt die Zahl der Privattheater deutschlandweit auf 150 bis 200 und dass man angesichts der hohen Bewerbungsquote regelmäßig zu den Finalisten gehört, ist außergewöhnlich.

Vor zwei Jahren ist der Färbe dabei ein Coup geglückt. Mit der Inszenierung des Schauspiels „Die Grönholm-Methode“ wurden sie mit dem Publikumspreis ausgezeichnet, der von Cornelia Hentschel sogar noch höher eingestuft wird als die Jury-Preise. Als Privattheater muss man sich, so ihre Argumentation, mehr als andere Theater am Geschmack und Urteil der Besucher orientieren, weshalb sie den Publikumspreis als die höchste Auszeichnung bewertet. Außerdem sind die Chancen auf diesen Preis rechnerisch schlechter als für einen Jury-Erfolg, da beim Publikumspreis alle zwölf Inszenierungen und nicht nur die jeweils vier Kategorien-Stücke berücksichtigt werden.

Eigenwilliges Bühnenstück

Dass das Stück „111 – Übern Berg“ als Festivalbeitrag ausgewählt wurde, ist indes nicht wirklich verwunderlich. Es handelt sich um ein Bühnen-Kleinod, das in keine Theater-Schublade passt. Das Stück stammt von dem vor allem als Sportjournalist bekannten Detlef Vetten, der zur Überraschung der Färbe aber eher eine Erzählung und weniger einen Theatertext ablieferte. Folglich musste Regisseur Peter Simon den Text für die Bühne adaptieren.

Inhaltlich geht es dabei um Reflexionen während einer strapaziösen Nachtwanderung über den Brenner, der als europäischer Grenzstein verschiedene Optionen des Miteinanders markiert. Für Wolfgang Goethe beispielsweise stellte der Brenner das Tor zum Land, wo die Zitronen blühen, dar, aktuell stehen hier vor dem Hintergrund der Migration die Werte der Aufklärung und des Humanismus zur Diskussion. Zum Kunstwerk wird die Inszenierung nicht zuletzt durch die musikalische Bearbeitung durch Fabian Dobler, der das Schauspiel mit Beethovens letzter, von Todesahnung geprägten Klaviersonate (Opus 111) ergänzt.