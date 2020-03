Der Singener Wertstoffhof im Gaisenrain wird ab dem morgigen Dienstag, 24. März, bis auf Weiteres geschlossen. Dies teilen die Stadtwerke als Betreiber mit. Durch das hohe Besucheraufkommen in den letzten Tagen hätten – wie es in der Pressemitteilung heißt – die geforderten Schutzabstände zwischen Besuchern und Mitarbeitenden nicht mehr gewährleistet werden können. Dadurch bestand eine potentielle Ansteckungsgefahr, die verhindert werden soll.

Die im Abfallkalender angegeben Abfuhrtermine für Rest-, Biomüll und Papier finden wie angegeben statt. Die Grünschnittabfuhr in den Ortsteilen erfolgt am kommenden Freitag, 27. März. In der Woche nach Ostern findet die Rest-, Bio- und Papierabfuhr einen Tag später als gewohnt statt. Die Stadtwerke Singen informieren unverzüglich, sollte eine Änderung der Lage eintreten.