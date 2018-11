Noch nicht lange ist es her, da standen Bewerber Schlange, um einen Job zu bekommen. Das hat sich gewandelt. Heute suchen Unternehmen nach tüchtigen Mitarbeitern und nutzen Plattformen wie die vom SÜDKURIER initiierte Job- und Karrieremesse, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. Die Qual der Wahl trifft nun Berufsanfänger, die aus einer immensen Bandbreite beruflicher Möglichkeiten auswählen können. Da ist ein Angebot wie die singener Messe ideal, um sich auf kleinem Raum großartig informieren zu können. Wenn dann noch die Unternehmen in der Ausstellungshalle die Gelegenheit nutzen, um über die Karrieremöglichkeiten zu informieren, haben am Ende im besten Fall beide Seiten gewonnen – die einen motivierte Mitarbeiter, die anderen den Traumjob. Das Format hat eine Zukunft verdient.

