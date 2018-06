von Christel Rossner und Albert Bittlingmaier

„Wir kommen jedes Jahr. Das Stadtfest hat was zu bieten und gehört in jedem Sommer dazu“ – diese Aussage zählte nicht nur für Michaela Brütsch, die am Samstag mit ihrer Mutter durch die Innenstadt schlenderte. „Es ist jedes Jahr wieder schön. Wir bummeln, shoppen, essen und trinken, und dazu ist an jeder Ecke etwas geboten“, stimmte Erika Müller ihrer Tochter zu. Wo man den Bummel durch die Innenstadt begann, war eigentlich egal. Pausenlos bot das Stadtfest auch in diesem Jahr ein abwechslungsreiches Programm. In den Fußgängerzonen und Nebenstraßen herrschte Marktatmosphäre, dicht reihten sich die Stände mit einem vielseitigen Angebot von handgefertigten Holz- und Wollartikeln über Seife bis hin zu Käse- und Gebäckspezialitäten. Einladende Düfte internationaler Köstlichkeiten mischten sich in die warme Sommerluft, für Gaumenfreuden vom Grill oder aus der Backstube nahmen die Besucher das Anstehen gern in Kauf.

Das Singener Stadtfest hat sein treues Publikum. Zeitweise war in den Fußgängerzonen kaum ein Durchkommen. Flanieren und Schauen war das Motto. Wer keinen Platz mehr in einem der Straßencafés fand, ließ sich auf den Sitzbänken in den Fußgängerzonen nieder und beobachtete das bunte Treiben. „Jedes Jahr ein Mal drüber laufen, das gehört dazu“, ließen sich Gitte und Carlotta Ammelounx von der Menschentraube mittreiben, die sich am Samstagnachmittag gemächlich durch die Straßen zog.

„Das Fest hat Flair und Charme, ich finde es toll, dass soziale Institutionen mit einbezogen werden“, steuerte Gitte Ammelounx den Bewirtungsstand der Caritas an. Stets Anziehungspunkt waren die sechs Bühnen, die bis in die späten Abendstunden fast ohne Pause ein abwechslungsreiches Programm präsentierten. Und damit eine Auswahl für jeden Geschmack. Musikalisch erfüllten Klänge von Blues und Rock über Pop und Rap, Guggenmusik und sinfonische Blasmusik die Innenstadt. Die Zuhörer standen bis dicht vor der Bühne, sangen, klatschten und wippten mit. Immer wieder Applaus erhielten die Darbietungen der Tanzgruppen zahlreicher Vereine und Tanzschulen, die mit Gruppen jeden Alters vertreten waren.

Und manch einen verleitete es zum Mittanzen: „Wir haben Feuer im Blut“, zögerten Tanja Klug und ihre Tochter Leticia nicht lange und schwangen selbst das Tanzbein. „Das Stadtfest bietet Unterhaltung für jede Altersgruppe. Wir kommen fast jedes Jahr, vor allem wegen der Musik“, sagte Tanja Klug. Auch die Kinder kamen nicht zu kurz. Beim Bungee-Springen konnten sie das Geschehen aus luftiger Höhe betrachten, Bälle in eine Torwand schießen und ihre Kräfte beim Hau den Lukas messen. Ihren Mut bewiesen viele Kinder beim Splash Ball in einem Wasserbecken. Eingeschlossen in großen Plastikbällen bewegten sie sich schaukelnd über die Oberfläche.

"Das Singener Stadtfest bedeute Lebensfreude pur", sagt Angela Winterhalter aus Radolfzell. Sie hatten zusammen mit Günter und Pina Sailer aus Worblingen großen Spaß. "Wir treffen hier immer nette Leute. Alles ist Multikulti und es gibt ein tolles Programm", schwärmt Pina Sailer. "Eine derartige Veranstaltung mit aufwendiger Organisation muss auch durch den Besuch unterstützt werden", erklärt sie.

Die Veranstaltung In der Singener Innenstadt wurde am Wochenende und am Freitag gefeiert: Das Stadtfest lockte von der Eröffnung am Freitagnachmittag bis zum Sonntag zahlreiche Gäste in die City. Bei sommerlichen Temperaturen kamen die Besucher auf ihre Kosten: Mit einem bunten Marktgeschehen und 180 Stunden Programm auf sechs Bühnen war abwechslungsreiche Unterhaltung für jedes Alter geboten. Veranstalter ist der Verein Singen aktiv. Es wird aber auch von den Vereinen von Singen, den Stadtteilen und anderen Hegaugemeinden mitgestaltet. Sie sorgen für bunte Programmpunkte und für Verköstigung der Besucher.

