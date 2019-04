Second Hand ist eine Fundgrube, Kleidung aus zweiter Hand hat seine Abnehmer. Das zeigte sich in der Singener Scheffelhalle. Im Angebot waren Kleidung jeder Art, Schuhe, Taschen und Accessoires. „Second Hand ist ein Markt für Schnäppchen, irgendetwas Brauchbares findet man immer“, war nicht nur die Meinung von Angelika Waibel. Die Sachen seien sehr gut erhalten und man könne sie unbedenklich tragen. Second Hand zu kaufen sei auch eine nachhaltige Sache, erklärte Waibel.

Ulrika Abele aus Schaffhausen kommt regelmäßig: „Das ist ein ganz wichtiger Termin im Jahr, hier findet man die schönsten Sachen“, wurde sie am Stand von Brigitte Pick aus Sipplingen auch dieses Mal wieder fündig. Es war der erste von zwei Second Hand Märkten in diesem Jahr und hat sein treues Publikum in der ganzen Umgebung. Brigitte Pick hat schon seit Jahren ihren festen Kundenstamm, seit dem ersten Second Hand Markt in der Scheffelhalle ist sie dabei.

Awo Stockach übernimmt die Reste

Das war vor gut 15 Jahren, weiß Desiree Buder aus Orsingen. 2006 hat sie die Organisation von ihrer Mutter und deren Freundin übernommen. „Die beiden waren modebewusste, junggebliebene Frauen, die Lust auf Neues hatten“, erzählt sie von den Anfängen. Ihr Kleiderschrank sei voll gewesen und Ebay habe es noch nicht gegeben. Was die Anbieter nicht wieder mit nach Hause nehmen wollten, sei damals an die Bulgarienhilfe gegangen, seit vielen Jahren schon übernehme die Awo Stockach die Reste für die Kleiderkammer.

In der Scheffelhalle reihten sich die Stände aneinander, es wurde mal wieder geschaut, probiert und so manch ein Schnäppchen gefunden. Mit jeweils einem Markt im März und im Oktober ist der Second Hand Markt in der Scheffelhalle zu einer gefragten Einrichtung geworden. Viele schauen ganz gezielt vorbei und steuern bestimmte Stände an. Zu ihnen gehören auch Tina Behnstedt aus Konstanz und Karin Baumgart aus Singen-Beuren. Hier könne man sich für wenig Geld ein schönes Teil als Schnäppchen in den Schrank holen, sagt Karin Baumgart. „Wir sind schon süchtig“, stimmen beide überein. Es sei auch spannend, ohne Wünsche zu haben, lasse man sich überraschen. Shoppen in der Stadt sei kein Thema, aber Tina Behnstedt sagt: „Ich shoppe gern, und hier was zu finden, macht mehr Spaß als in Geschäften.“

Den Leuten soll es vor allem Spaß machen

Fündig wurden sie am Stand von Brigitte Pick, die zeitweise in einer Boutique gearbeitet hat. „Ich habe zu viel und mit zunehmenden Alter keinen Bedarf mehr“, erklärt sie ihre große Auswahl. Im Schnitt kosten die Teile bei ihr drei bis fünf Euro, es gehe ihr nicht um den Profit: „Den Leuten soll es Spaß machen“, freut sich Brigitte Pick, dass andere die Sachen noch tragen und ihre Freude daran haben.