von SK

Einen 23-jährigen Autofahrer kontrollierte die Polizei am Dienstagabend, weil er mit entstempelten Kennzeichen auf der Erzbergerstraße unterwegs war. Erst nach einer Überprüfung in der Datenbank sei ihm laut Polizei sein richtiger Name eingefallen.

Da er keine gültigen Ausweispapiere vorweisen konnte, wurde er zur endgültigen Identitätsfeststellung auf das Revier gebracht. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass nicht nur dem Fahrzeug eine Zulassung fehlte, sondern auch der 23-Jährige keine erforderliche Fahrerlaubnis hatte und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Die Polizisten veranlassten daher eine Blutentnahme im Krankenhaus.