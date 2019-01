Singen Die SPD feiert 100 Jahre Frauenwahlrecht – aber zum Auftakt kommen nur wenige Besucher

Die Kreis-SPD erinnert in der Singener Färbe an Pionierinnen, die vor 100 Jahren für das Frauenwahlrecht kämpften. Und sie mahnt: Gerechtigkeit kommt auch in Zukunft nicht von selbst.