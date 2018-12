Der Jazzclub Singen hat zum dritten Mal den "Applaus", eine Auszeichnung der Initiative Musik, für sein herausragendes Livemusikprogramm gewonnen und feiert im kommenden Jahr sein 30-jähriges Bestehen. Der Preis ist mit einer Fördersumme in Höhe von 7500 Euro verbunden. Insgesamt wurden 1,8 Millionen Euro an Fördergeldern des Bundes an 94 Musikclubs in drei Kategorien vergeben. Der Jazzclub Singen gewann den Preis in der Kategorie für Spielstätten mit mindestens zehn Konzerten im Jahr 2017.

Programm mit hoher Qualität

"Dass wir den Preis gewonnen haben, ist für uns ein Ansporn", sagt Rudolf Kolmstetter, Vorsitzender des Jazzclubs. Er ist gemeinsam mit Klaus Mühlherr zur Preisverleihung nach Mannheim gefahren. Der Club habe die Auszeichnung dafür bekommen, dass er in seinen 22 Abendkonzerten und zwei Matinees für lokale Bands im Jahr die ganze Bandbreite des Jazz abbilde. Das Programm im Kulturzentrum Gems biete eine kontinuierlich hohe Qualität und eine internationale Mischung.

"Das Preisgeld geben wir in den Gagen an die Musiker weiter", erklärt Kolmstetter. Sie seien für die Qualität verantwortlich und der Jazzclub müsse nicht in die Infrastruktur investieren. "Wir haben in der Gems alles, was wir brauchen. Sie ist unsere Heimat, ohne sie gäbe es den Jazzclub nicht", so der Vorsitzende.

Für die Programmauswahl sind er und Klaus Mühlherr zuständig. Kolmstetter hört seit den 70er-Jahren Jazz, kennt viele Bands, liest Jazz-Zeitschriften und hält sich außerdem über Newcomer auf dem Laufenden. Sehr viele Musiker würden sich für einen Auftritt in Singen bewerben: "Der Club hat einen guten Ruf."

Zum 30-jährigen Jubiläum sollen Jazz-Größen nach Singen kommen

95 Prozent der Anfragen müsse er absagen, meist, weil die Musiker nicht in die Programmstruktur passen. Am Tag bekäme er drei bis vier solcher Anfragen. "Wir hören uns das an und antworten jedem Musiker, das gehört sich so", sagt der Jazzfan. Der Club zahle vernünftige Gagen, auch das spreche sich in der Branche rum. "Es gibt immer mehr Musiker und immer weniger Möglichkeiten aufzutreten", sagt Kolmstetter. Er wolle dazu beitragen, dass die Musiker von ihrer Arbeit leben könnten.

Zum 30-Jährigen im kommenden Jahr will der Jazzclub viele Musiker nach Singen holen, die immer wieder auf der Bühne der Gems begeistert haben, wie zum Beispiel Ray Anderson, Myra Melford, Erik Friedlander oder David Krakauer. "Es ist schon toll, wen wir in 30 Jahren alles nach Singen geholt haben und dass es uns immer noch gibt", sagt Kolmstetter über sich und Klaus Mühlherr.

Das positive Feedback und die Unterstützung von allen Seiten motivieren den 65-Jährigen weiterzumachen. Er bedankt sich vor allem beim treuen Publikum: "Wir haben einen guten Schnitt von 100 Zuschauern pro Konzert." Es sei ein tolles Publikum, das wegen der Musik komme, begeistert vom Liveerlebnis sei und für eine gute Atmosphäre sorge, die auch von den Musikern gelobt werde. Ohne die 420 Mitglieder des Clubs wären die Konzerte nicht möglich. Sein Dank gilt außerdem der Stadt Singen für die Unterstützung von Anfang an.

Er erinnert sich, wie der damalige Kulturamtschef Alfred Frei vor 30 Jahren einen Aufruf gestartet hat, einen Jazzclub zu gründen und wie der Club dann 1989 mit 80 Mitgliedern und 5000 Mark von der Stadt gestartet ist. Die Begeisterung für die Jazzmusik kommt aus seiner Heimatstadt Düsseldorf, wo er sein erstes Konzert hörte. "Das hat mich gepackt", erinnert er sich und möchte weitermachen, solange es eben geht.