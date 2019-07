Die berichtet die Stadt Singen in einer Pressemitteilung. Die (LUBW) hatte von Januar bis März dieses Jahres eine Sondermessung der Luftqualität in der Hohenkrähenstraße vorgenommen. Dabei ging es darum, die Konzentration des Luftschadstoffes Stickstoffdioxid zu ermitteln. Die LUBW hatte diese Messungen auch an 38 anderen Standorten in Baden-Württemberg ermittelt.

Deutlich unterhalb des Grenzwertes

Nun liegen die Ergebnisse vor und die Anwohnerinnen und Anwohner der Hohenkrähenstraße können sich freuen, denn der ermittelte Wert ergab 29 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Damit sei eine jahresmittlere Konzentration von 23 bis 27 Mikrogramm zu erwarten, heißt es vom LUBW. Die Werte in Singen liegen deutlich unterhalb des geltenden Grenzwertes von 40 Mikrogramm. Die LUBW wird daher die Messungen in der Hohenkrähenstraße nicht fortführen, heißt es in einem Schreiben an Oberbürgermeister Bernd Häusler. An insgesamt 29 weiteren Messstellen in ganz Baden-Württemberg blieben die Messungen unter dem Grenzwert, lediglich an sechs Stellen waren sie darüber, bei drei knapp darunter.