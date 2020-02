von Elisa Gorontzy

Nach dem Unterricht erstmal die Füße hochlegen? Das ist für die „Fairnatiker“ nichts. Die Schülergruppe grübelt in ihrer Freizeit lieber, auf welchem Weg sie das Hegau-Gymnasium nachhaltig machen kann. Hochbeete, Kükenzucht und fair produzierte T-Shirts sind nur einige Projekte, die sie sich dafür zur Brust genommen haben.

Fairer Handel ist ein Thema im Unterricht, und außerdem gibt es das ganze Schuljahr über fair gehandelte Produkte am Stand der Fairnatiker im Hegau-Gymnasium zu kaufen – das sind gleichzeitig die wichtigsten Aufnahmekriterien, um als „Fairtrade-School“ anerkannt zu werden. Zeit, Arbeit und Herzblut haben zehn Schüler ein Jahr lang in die Umsetzung ihrer Projekte investiert, um den Gedanken der Nachhaltigkeit zu einem Teil ihres Schulalltags zu machen. Unterstützt werden sie dabei von den Lehrern Jens Mühlhoff und Stefanie Weber. Inzwischen können sie gemeinsam ihren Erfolg feiern.

Lob von der Bürgermeisterin

Bei der Auszeichnungsfeier im Musiksaal des Hegau-Gymnasiums verkündet Schulleiterin Kerstin Schuldt stolz: „Durch Eigeninitiative unseres Nachhaltigkeits-Teams ist die Schule nun fair geworden.“ Bürgermeisterin Ute Seifried ist auch anwesend. „Ich freue mich, dass Schüler sich mit Themen wie faire Arbeitsbedingungen und Handel auseinandersetzen wollen“, sagt sie.

Wie viel Mühe sich die Fairnatiker gegeben haben wird klar, als sie sich vor ihrem Publikum mit ökologisch und fair produzierte T-Shirts präsentieren. Diese haben sie mit einem umweltfreundlichen Siebdruck-Verfahren selbst bedruckt. Bei dieser Aktion wurde die Textilien-Produktion kritisch beäugt.

Gegen das Kükenschreddern

Emily und Frieda sind beide 15 Jahre alt und am längsten bei den Fairnatikern dabei. Sie stellen bei der Auszeichnungsfeier Projekte vor, die das Hegau-Gymnasium zu einer Faitrade-School gemacht haben. Eines davon ist das Küken-Projekt. Hier erhielten sie zehn Eier vom Hof Blumeninsel in Stühlingen. Emily erzählt: „Acht gesunde Küken sind geschlüpft. Die Kleinen haben uns auf Trap gehalten.“ Dabei haben sich die Schüler mit der Frage beschäftigt, was faire Preise wären, damit männliche Küken aufgezogen und nicht gleich nach der Geburt geschreddert werden.

Gegen schlechte Arbeitsbedingungen in Billiglohnländern und für eine Umwelt ohne Pestizide bauen die Fairnatiker in eigenen Hochbeeten Gemüse an. „Wir möchten somit unseren kleinen Beitrag in der Welt leisten und auf die schlechten Seiten der Lebensmittelindustrie hinweisen“, sagt Emily.

Singen soll Fairtrade-Stadt werden

Unterstützung erhalten die Fairnatiker von Schülern des Friedrich-Wöhler-Gymnasiums. Sie sind die Vorreiter in Sachen Fairtrade-Schools in Singen. Die Fairnatiker freuen sich über den Austausch der Schulen. Ihr Wunsch sei es, dass sich auch andere ihnen anschließen. „Singen soll zu einer Fairtrade-Stadt werden“, sagt Frieda.

Bei der Auszeichnungsfeier im Musiksaal des Gymnasiums ist auch Maria Gießmann von der Stiftung Entwicklungs-Zusammenarbeit Baden-Württemberg anwesend. Für ihr Engagement im fairen Handel zeichnet sie die Fairnatiker aus. Das Hegau-Gymnasium ist somit die zweite Schule in Singen und die 118. Schule im Bundesland, die nun den Titel tragen darf.