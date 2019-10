Singen – In Singen wird es auch künftig nur zwei verkaufsoffene Sonntage geben. Ein Antrag von Hans-Peter Stroppa (CDU), die bisher geübte Praxis zu überdenken und eventuell die Chance für einen gesetzlich prinzipiell zulässigen dritten verkaufsoffenen Sonntag zu nutzen, wurde vom Gemeinderat mit großer Mehrheit abgelehnt.

„Mit der Cano-Eröffnung sollten wir die Chance eines weiteren verkaufsoffenen Sonntags bedenken.“ Hans-Peter Stroppa, CDU | Bild: CDU

Hans-Peter Stroppa führte zwei Gründe für seinen Antrag ins Feld. Im Gegensatz zur Stadt Singen nutzen die Städte in unmittelbarer Nachbarschaft die gesetzlichen Möglichkeiten aus, zweitens hält der CDU-Stadtrat wegen des voraussichtlich im Herbst 2020 eröffnenden Einkaufszentrums Cano einen zusätzlichen verkaufsoffenen Sonntag für überlegenswert. Dadurch könnten auch Menschen und Kunden aus der weiteren Region die erweiterten Einkaufsmöglichkeiten in Singen in aller Ruhe nutzen.

Was Hans-Peter Stroppa nicht bedachte: Nur, weil ein Gesetz etwas zulässt, ist seine Anwendung nicht automatisch auch problemlos umsetzbar. Der im Rathaus für das Ordnungsamt zuständige Torsten Kalb erläuterte die diversen Voraussetzungen für einen verkaufsoffenen Sonntag. Dazu zählt ein gebotener Anlass – worunter im Fall der bestehenden verkaufsoffenen Sonntage in Singen der Martinimarkt sowie die Leistungsschau als Rahmenveranstaltungen zählen.

Die Macht von Kirche und Gewerkschaft

Beide seien in nicht einfachen Gesprächen mit den Kirchen und Gewerkschaften ausgehandelt worden und inzwischen etabliert. Von einer Strapazierung der Kompromissbereitschaft gesellschaftlicher Institutionen riet er ab und verwies dazu auf Auseinandersetzung in anderen Städten. In Ludwigshafen sei erst vor kurzem der Versuch eines zusätzlichen verkaufsoffenen Sonntags gerichtlich untersagt worden.

Dass der Teufel im Detail liegt verdeutlichte auch Michael Burzinski. Der Stadtrat der Freien Wähler und durch seine Funktionen unter anderem im City-Ring mit den Tücken von verkaufsoffenen Sonntage vertraut, wies auf die gesetzliche Vorgabe hin, dass die für die Rahmenveranstaltungen benötigten Flächen mindestens gleich groß sein müssen wie die Verkaufsflächen der Händler. Soll heißen: Für das Rahmenprogramm eines dritten verkaufsoffenen Sonntags wäre ein hoher organisatorischer Aufwand erforderlich.

„Die Organisation der verkaufsoffenen Sonntage ist schon jetzt ein Bettler-Job.“ Dirk Oehle, Neue Linie | Bild: Neue Linie

Mit dem Einwand sprach er seinem Ratskollegen Dirk Oehle von der Fraktion der Neuen Linie aus der Seele. Der Unternehmer und Organisator der Leistungsschau verwies auf die bereits bei den bestehenden verkaufsoffenen Sonntagen auf die Belastungen durch die Rahmenveranstaltungen. „Das kostet Kraft, Nerven und Geld“ und sei „jetzt schon ein Bettlerjob“.

In diesem Zusammenhang wies SPD-Stadträtin Regina Brütsch auf die Gefahr einer schlechten Außenwirkung der Stadt Singen hin. Sie würde an Attraktivität verlieren, wenn nicht alle an einem Strang zögen und ein zusätzlicher verkaufsoffener Sonntag zum Beispiel auf einzelne Quartiere beschränkt bliebe.