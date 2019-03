von SK

Eine 49-jährige Frau aus Singen wurde Opfer eines Betruges, des sogenannten "Love-Scamming". Sie hatte den Vorfall am Mittwoch bei der Polizei zur Anzeige gebracht hat. Die Frau lernte laut Polizei im November 2018 einen Mann im Internet kennen, der vorgab, in Zürich zu wohnen, aber viel auf Dienstreisen zu sein. Im Laufe des intensiven Kontaktes, bei dem es jedoch nie zu einem persönlichen Treffen kam, gestand er ihr seine Liebe, schildert die Polizei.

Er gab vor, einen neuen Job zu haben, bei dem er junge Fußballtalente an hochkarätige Vereine vermittle. Zuvor habe er jedoch gewisse Vertragsbedingungen zu erfüllen. Hierbei unterstütze die 49-Jährige mit einer Überweisung in Höhe von rund 50.000 Euro. In der nächsten Zeit half die Frau dem unbekannten Mann immer wieder finanziell und überwies im gesamten Zeitraum über 120.000 Euro. Erst, als der Unbekannte den Kontakt abbrach und die Geschädigte die angebliche Wohnanschrift in Zürich überprüfte, wurde sie skeptisch und erstattete Anzeige.

Die Polizei rät: Grundsätzlich sollte man Menschen, die man nie persönlich kennengelernt oder gesehen hat, kein Geld überweisen oder auf sonstige Forderungen eingehen. Gerade im Internet tummeln sich viele Betrüger, die an der Gutgläubigkeit ihrer Mitmenschen viel Geld verdienen wollen. Seien Sie also immer misstrauisch bei unglaublichen Angeboten, ob bei der Wohnungs- oder der Partnersuche