Hundert Jahre ist es her, dass die Arbeiterwohlfahrt gegründet wurde. 1919 hatten engagierte Frauen eine Antwort auf die gesellschaftlichen Herausforderungen nach dem 1. Weltkrieg gesucht – und gefunden. „100 Jahre später haben sich die Herausforderungen gewandelt“, beobachtet Matthias Frank, Leiter des Michael-Herler-Heims. Aber Antworten werden noch immer gesucht. „Nachfolgende Generationen sollen mindestens genauso gut leben können wie die Menschen in der Gegenwart. Dafür ist ein ökologisches, ökonomisches und soziales Handeln die Voraussetzung. Die Awo ist sich dabei ihrer Verantwortung bewusst“, sagt er.

Beim Sommerfest wurde der Startschuss für die Aktion 100 Eichen für ein gesundes Klima gegeben, weil die Eiche angesichts des Klimawandels ein besonders robuster Baum ist, der auch Trockenperioden überstehen kann. Am 8. Oktober soll die erste Eiche im Garten des Michael-Herler-Heims gepflanzt werden. Dann ist es wiederum auf den Tag genau 100 Jahre her, dass etwas besonderes passiert ist: An diesem Tag feiert Heimbewohnerin Martha Wagner ihren 100. Geburtstag, wie Frank ankündigt. Die Unterstützung für das Projekt sei ihm sicher: „Wer heute alt ist, der wünscht sich, dass auch seine Enkel und Urenkel gesunder Wälder genießen können.“ Denn auch im Heim würden die Bewohner intensiv Anteil an ihrer Umgebung nehmen und die dramatischen Schäden im Wald thematisieren. Deshalb ruft Frank zum mitmachen auf: „Wer selber einige dieser Bäume spenden oder zusätzliche Eichen finanzieren möchte, gerne!“