Singen Singener Agenda-Preis 2017 wird verliehen

Stadt prämiert nachhaltige Projekte. Agenda-Forum zeichnetdrei Initiativen aus.

In diesem Jahr sei die Wahl leicht gefallen, verrät Singens Umweltschutzbeauftragte Christiane Kaluza-Däschle. Nach Ablauf der Bewerbungsfrist für den Singener Agenda-Preis 2017 konnte sie die Jury zusammenrufen und die eingereichten Vorschläge bewerten. Die Verleihung der Agenda-Preise wird am Donnerstag, 25. Januar, um 19 Uhr im Bürgersaal des Singener Rathauses veranstaltet. Doch noch macht sie ein Geheimnis aus der Entscheidung der Jury. "Die Preisträger werden erst am Abend bei der von Reinhard Zedler moderierten Preisverleihung bekannt gegeben", steigert Kaluza-Däschle im Vorfeld die Spannung. Immerhin verrät sie: Drei Preisträger werden ausgezeichnet werden. 2500 Euro Preisgeld werden vergeben.

Der Agenda-Preis wird seit 2004 regelmäßig in Singen für nachhaltige Projekte ausgeschrieben. Dabei werden Aktivitäten ausgezeichnet, die sich in den Handlungsfeldern Umwelt, Wirtschaft, sozialer Ausgleich, Beteiligung oder Kultur engagieren. "Teilnahmeberechtigt ist jeder Singener, soweit er sich nicht berufsmäßig mit Fragen der Lokalen Agenda 21 befasst", erklärt Kaluza-Däschle und hofft in den kommenden Jahren wieder auf eine breitere Beteiligung als im vergangenen Jahr. Ein Mindestalter gebe es nicht und neben Einzelpersonen seien auch ­Institutionen oder Vereine aus Singen bewerbungsberechtigt.

Nach Ablauf der Ausschreibung tagte die Jury aus Mitgliedern des Agenda-Forums. "In diesem Jahr waren neben mir auch Achim Achatz, Uwe Rump, Anita Stadelhofer, Ralf Stephan, Renate Weißhaar und Reinhard Zedler, der die Preisverleihung moderieren wird, dabei", so Kaluza-Däschle. Der Jury-Vorschlag wurde schließlich den Gemeinderatsmitgliedern vorgelegt, die die letzte Entscheidung getroffen haben. Nun erfolge die Übergabe des Agenda-Preises im Bürgersaal des Rathauses. Mit der Verleihung verfolge die Stadt das Ziel, Ideen und Leistungen auf dem Gebiet der Lokalen Agenda 21 auszuzeichnen, die zur Verbesserung der Lebensbedingungen in Singen beitragen. Im Vordergrund steht die Nachhaltigkeit im Sinne der Lokalen Agenda 21 mit ihren drei Säulen Ökologie, Ökonomie und Soziales. "Insbesondere wollen wir anregen, dass den örtlichen Problemen eine größere Beachtung geschenkt wird, sich die Bürgerinnen und Bürger der Stadt aktiv an der Problemlösung im Sinne der Nachhaltigkeit beteiligen können", so Kaluza-Däschle. Mittlerweile beteiligen sich die Singener Tafel, das Carsharing Projekt Hegau-Bodensee, Pausenladen "PauLa" an der Wessenbergschule, der Awo-Tafelgarten, die Gastmahl-Gruppe, so wie das Hegau-Gymnasium als Fair-Trade-Schule und der Umsonstladen der Tee-Stube am Agenda-Forum.

Die Laudatoren Shirin Burkart und Achim Achatz stellen die Preisträger vor, musikalisch umrahmt wird die Preisverleihung von Trommlern aus Togo und der Band Acoustical South. Im Anschluss gibt es einen Imbiss mit Köstlichkeiten der Gastmahl-Gruppe.

Die Lokale Agenda 21

Drei Kernanliegen: Der Agendapreis wird seit 2004 von der Stadt Singen verliehen. Die lokale Agenda 21 bezieht sich auf ein 1992 in Rio de Janeiro verabschiedetes Programm der Vereinten Nationen, welches das Leben der Menschen im anstehenden neuen Jahrhundert verbessern sollte. Daraus stammen die drei Kernpunkte des Preises, die ausgezeichneten Projekte sollen ökologisch, ökonomisch und sozial wirken. Das Preisgeld beträgt insgesamt 2500 Euro, die Stadt Singen trägt 1000 Euro, den Rest steuert die Sparkasse bei.

13 Preisträger: Bisher haben 2004 die Domäne Hohentwiel, 2005 die Randegger Ottilinequelle, 2006 die Hegau-Baugenossenschaft, 2007 das Hegau-Gymnasiums und 2008 die Singener Tafel den Agenda-Preis gewonnen. Ein Filmprojekt der Hebelschule wurde 2009 ausgezeichnet, 2010 die Bienen-AG des Friedrich-Wöhler-Gymnasiums, 2011 die Waldeckschule und der Verein „Kinderchancen", 2012 das FWG-Musical "One Sune One World", 2013 das Hegau-Gymnasium mit dem Projekt "Sicherer Schulweg", 2014 das Schulweg-Projekt der Hardtschule, 2015 die Energieforscher der 10. Klasse am Fri-Wö und 2016 das FWG-Projekt Weltklasse. (bie)

