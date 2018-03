vor 6 Stunden SK Singen Singen zeigt Tuning-Freunden vor Ostern die Rote Karte

Wie bereits in den letzten Jahren auch, untersagt die Stadt Singen an den Tagen zwischen Gründonnerstag und Ostern wieder Treffen der Autotuningszene, die zuletzt unter dem Begriff Car-Freitag immer wieder in Singen stattgefunden haben.