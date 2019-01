Vom Ball- über den Motorsport bis hin zum Armbrustschießen, die Sportlerehrung repräsentierte auch in diesem Jahr das umfangreiche sportliche Angebot der Singener Vereine. Ingesamt haben im Jahr 2018 286 Sportler aus 69 Singener Vereinen erfolgreich an Wettkämpfen teilgenommen. 17 von ihnen wurden am Freitagabend in der Stadthalle mit einer goldenen Plakette ausgezeichnet. Mit großem Applaus wurden zudem die Turner des StTV bedacht – sie haben den Aufstieg in die Erste Bundesliga geschafft.

Nicht nur ein Mal applaudierten die Gäste für hervorragende sportliche Leistungen. | Bild: Christel Rossner

"Das waren hervorragende Leistungen, die Stadt ist stolz auf Sie", gratulierte Oberbürgermeister Bernd Häusler und richtete seinen Dank an den Gemeinderat und den Sportausschuss. Er bedauerte, dass der 21. Halbmarathon im vergangenen Jahr gleichzeitig der letzte gewesen sei – eine derart große Veranstaltung sei durch den Einsatz zahlreicher Helfer immer schwieriger zu bewältigen. Einen Lauf soll es aber wieder geben, noch würden Ideen gesammelt, so Häusler. Er hofft, mit entsprechender Ausweisung einer Strecke auch die Radmeisterschaften wieder nach Singen zu bekommen. Sicher ankündigen konnte er die Paralympics 2019, die am 13. und 14. Juli wieder im Münchriedstadion ausgetragen werden.

Fast 1000 Fußballspiele in den Beinen

Ein Sportler-Ehrenbrief wurde in diesem Jahr nicht vergeben. Als besondere Auszeichnung überreichte Häusler allerdings die Bürgermedaille der Stadt Singen an Roland Brecht. Er wurde als herausragende Persönlichkeit im Singener Sport geehrt. Seit 1962 Mitglied im TV Überlingen absolvierte Brecht bis 1995 als aktiver Fußballer 950 Spiele. Im Laufe der Jahre übernahm er Aufgaben in Sportfachverbänden und wurde für seine geschätzten Tätigkeiten vielfach ausgezeichnet. Ab 1994 war Brecht Vorsitzender der Singener Sportjugend, seit 2004 ist er erster Vorsitzender im Sportausschuss und im Verein "Freunde des Singener Sports".

Als besondere Ehrung überreichte OB Häusler die Bürgermedaille der Stadt Singen an Roland Brecht als herausragende Persönlichkeit im Singener Sport. | Bild: Christel Rossner

"Ohne Menschen im Ehrenamt wäre unsere Welt ärmer", richtete Roland Brecht seinen Dank an die Stadt und alle Singener Vereine. "Die großen sportlichen Leistungen zeigen, dass in Singen hervorragende Arbeit geleistet wird", so der heute 70-Jährige. Dafür standen die Plaketten in Gold, Silber, Bronze und die Geschenke, die OB Häusler persönlich überreichte. Nicht nur ein Mal rauschte anerkennender Applaus durch die Stadthalle.

Ein Mitgrund: Viele der Geehrten sind auch international erfolgreich. Unter ihnen Tischtennis-Ass Kay Stumper, der den dritten Platz bei der Europameisterschaft Ü18 belegte und an achter Stelle der Weltrangliste steht. Wie Moderator Stefan Glunk von dem 16-Jährigen erfuhr, sehe er im Moment zwar keine großen Chancen auf den ersten Platz, aber noch sei alles drin. Höchst erfolgreich sind auch die Sportler des Thai-Box Clubs Singen. Ajmeer Bahrani ist fünffacher Deutscher Meister, Besnik Bexheti sogar schon Weltmeister.

Eine extreme Leistung

Was Christoph Hanle sich zugemutet hat, würde er sich nicht trauen, gestand Stefan Glunk. Der Singener Extremsportler belegte den zweiten Platz beim "Race Across America". Mit seinem Fahrrad fuhr er in nur 12 Tagen 4942 Kilometer von Los Angeles nach New York.

Extremsportler Christoph Hanle und Moderator Stefan Glunk (von links) im Gespräch über seine Radtour von der Ost- an die Westküste Amerikas. | Bild: Christel Rossner

Das habe ein Pensum von 22 Stunden Radfahren pro Tag bedeutet – und das bei nur zwei Stunden Schlaf. Insgesamt entsprachen die zu überwindenden Höhenmeter sieben Mal der Höhe des Mount Everest.