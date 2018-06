von Gerhard Bumiller

Der Rathausplatz ist die große Bühne dieses Sommers. "Singen im Takt" heißt der Kulturschwerpunkt des Jahres und nach dem Verbandsmusikfest stand die Chormusik am Wochenende im Zentrum. Das kreisrunde Zeltdach sorgte erneut für beste Verhältnisse. "Die Besucher genießen dieses Flair", betont Catharina Scheufele vom Kulturbüro der Stadt. Unter ihrer Federführung wurde ein eindrucksvolles Programm zusammengestellt. Für musikalische Abwechslung sorgten der Seniorenchor Hohentwiel unter Leitung von Hildegard Hoffmann, der Madrigalchor Alusingen unter Hartmut Kasper, die Sisingas unter Birgit Mehlich, die Pop-Corner unter Melinda Liebermann und der Frauenchor Singen sowie der Männerchor Singen unter Siegfried Schmidgall. Mit von der Partie war unter Leitung von Lovro Frelih der Männer-Kammerchor aus Singens Partnerstadt Celje in Slowenien.

Der Seniorenchor begann mit einem bunten Strauß vom Volkslied bis zu „Butterfly“. Die „Abenstille“ wurde mit dem Publikum als Kanon gesungen und versetzte den ganzen Rathausplatz in einen riesigen Klangraum. Der Madrigalchor Alu setzte fort mit zwei Renaissance-Madrigalen, zwei vertonten Äsop-Fabeln sowie fünf Zigeunerliedern von Brahms und bewies seine musikalische Qualität und seinen hohen musikalischen Anspruch. Die Sisingas rahmten ihren Beitrag ein in „You make me sing“ und das Medley „Shake, Rattle and Rock“ und brachten jugendlichen Schwung auf die Bühne, der übernommen wurde vom PopCorner-Chor, der die begeisterten Zuhörer mit „Best day of my life“ in die Pause entließen.

Der Kammerchor Celje hatte an der Bühnenseite Platz genommen und mit dem Frauenchor Singen und dem Männerchor Singen standen 80 Sangesfreudige bereit, um mit „Grüß euch Gott“ in den zweiten Teil der Chornacht zu starten. Nun sangen diese drei Chöre sozusagen in fliegendem Wechsel. Der Frauenchor übernahm mit internationalen Hits, wie „Champs Elysées“ und „Thank you for The music“. A cappella setzte der Männerchor Singen mit zwei auswendig vorgetragenen Stücken das Programm fort. Das dritte Stück war ein slowenisches Volkslied in Originalsprache gesungen – eine Verbeugung vor den Gästen, dem Kammerchor Celje. Dieser nahm – anmoderiert durch seine Übersetzerin – das slowenische Volkslied auf, bevor die Slowenen das Publikum überraschten mit der „Sehnsucht“ von Franz Schubert, natürlich in deutscher Sprache vorgetragen. Die große Freundschaft der beiden Chöre aus Singen und Celje wurde unterstrichen durch ein gemeinsam vorgetragenes slowenisches Volkslied. Der Frauenchor nahm seinen Reigen internationaler Hits wieder auf und brachte mit „Halleluja, sing ein Lied“ seine Musikbegeisterung überzeugend zum Ausdruck. Auch jetzt gaben die Instrumentalisten den Vorträgen eine besondere Note. Hier war – wie an manchen Stellen dieser Chornacht – das Publikum versucht mitzusingen. Das gilt auch für die drei Stücke von Udo Jürgens, die bewiesen, dass der Männerchor Singen nicht nur den klassischen A-cappella-Gesang beherrscht, sondern ebenso auch fetzige moderne Rhythmen. Die Stimmung im Publikum hätte nach „Boogie, woogie baby“ nicht besser sein können. In seinem letzten Auftritt zeigte der Kammerchor aus Celje die ganze Bandbreite slowenischen Liedguts vom melancholischen Liebeslied bis zum heiteren Tanz. Nachdem Stephan Glunk den Madrigalchor, die Sisingas und die PopCorner zu den drei bereits die Bühne füllenden Chören gebeten hatte, überraschte er nicht nur das Publikum, sondern auch Mateja Ajdnik Korošec. Er bat die slowenische Moderatorin, einige Takte aus „Ich hab noch einen Koffer in Berlin“ zu singen, ein Lied, das sie am Jubiläumsabend der Männerchöre im Bürgersaal dargeboten hatte. Es wurde als I-Tüpfelchen zu einer Geste der Freundschaft.

Und dann kam das große und großartige Finale: 250 Sängerinnen und Sänger sangen, dirigiert von Hartmut Kasper, den „Chor der Gefangenen“ aus Verdis „Nabucco“, bevor unter Siegfried Schmidgall Beethovens „Freude schöner Götterfunken“ intoniert wurde. Der Applaus des Publikums fiel ebenso großartig aus und viele freuen sich schon auf die nächsten Höhepunkte unterm Zeltdach, das bereits nächsten Mittwoch, 27. Juni, zur Zirkuskuppel werden soll, wenn die Südwestdeutsche Philharmonie ein Symphoniekonzert mit Artistikpräsentiert. Umrahmt von bekannten Klassikmelodien der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz unter der Leitung von Gábor Káli präsentieren international renommierte Artisten ihr Können.

Weitere Mitwirkende Die Moderation übernahmen Stephan Glunk und als Dolmetschein aus Celje Mateja Ajdnik Korošec.

Die Begleitung: Den musikalischen Rahmen spannten Elsa Dacquet, Barbara Kasper, Siegfried Zielke und Christopher Reinbold am Klavier, Saxophonist Dieter Rühland, Mark Bauer am E-Bass und Xaver Martin für die Percussion.

Die Organisation: Als Dankeschön aller beteiligten Chöre gab es einen Blumenstrauß für Catharina Scheufele, die mit ihrem Team vom Kulturbüro von städtischer Seite den Abend über viele Wochen mit einem großen persönlichen Engagement vorbereitet hatte.

